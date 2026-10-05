Τι θα συνέβαινε αν η Γη σταματούσε: Άνθρωποι, κτίρια και ωκεανοί θα παρασύρονταν προς τα ανατολικά

Μια νέα προσομοίωση δείχνει ένα σενάριο στο οποίο οι άνθρωποι, τα κτίρια, τα οχήματα και τα αντικείμενα θα παρασύρονταν προς τα ανατολικά, καθώς η επιφάνεια του πλανήτη θα σταματούσε να κινείται.

Μια προσομοίωση που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο παρουσιάζει ένα από τα πιο εφιαλτικά υποθετικά σενάρια, τι θα συνέβαινε αν η Γη σταματούσε να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της.

Η Γη περιστρέφεται συνεχώς και η ταχύτητα στην επιφάνειά της δεν είναι ίδια παντού. Στον Ισημερινό φτάνει περίπου τα 1.000 μίλια την ώρα (1.670 χλμ./ώρα), ενώ μειώνεται όσο πλησιάζουμε προς τους πόλους. Η προσομοίωση παρουσιάζει τη σταδιακή επιβράδυνση της περιστροφής και δείχνει τι θα μπορούσε να συμβεί σε μια πόλη, καθώς το έδαφος κάτω από τους ανθρώπους θα έχανε την περιστροφική του κίνηση.

Οι άνθρωποι δεν θα σταματούσαν μαζί με τη Γη

Το βασικό πρόβλημα θα ήταν η αδράνεια, αν η επιφάνεια της Γης σταματούσε, άνθρωποι, κτίρια, οχήματα, νερό και άλλα αντικείμενα θα διατηρούσαν την κίνησή τους προς την ανατολή. Η NASA εξηγεί ότι, σε ένα τέτοιο υποθετικό σενάριο, οτιδήποτε δεν θα ήταν στερεά συνδεδεμένο με τη Γη θα συνέχιζε να κινείται προς τα ανατολικά. Γι' αυτό η προσομοίωση δείχνει αρχικά μικρότερα αντικείμενα να παρασύρονται και στη συνέχεια μεγαλύτερες κατασκευές να καταστρέφονται. Καθώς η υποθετική ταχύτητα της περιστροφής θα έπεφτε, τα κτίρια και άλλα βαριά αντικείμενα θα άρχιζαν να καταρρέουν και να παρασύρονται, ενώ οι άνθρωποι θα αντιμετώπιζαν ακραίες συνθήκες εξαιτίας της διαφοράς ανάμεσα στην κίνησή τους και στην πλέον ακίνητη επιφάνεια της Γης.

Η ατμόσφαιρα δεν θα σταματούσε μαγικά μαζί με το έδαφος. Το ίδιο ισχύει για τους ωκεανούς και όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται στην επιφάνεια. Έτσι, σε ένα απότομο σταμάτημα, η ατμόσφαιρα και οι τεράστιες ποσότητες νερού θα συνέχιζαν να κινούνται, δημιουργώντας ακραίους ανέμους και τεράστιες μετακινήσεις νερού. Η προσομοίωση που δημοσίευσε το LADbible δείχνει, καθώς η περιστροφή επιβραδύνεται, όλο και περισσότερες καταστροφές στην επιφάνεια και τελικά τεράστιες ποσότητες συντριμμιών και νερού να παρασύρονται με τεράστιες ταχύτητες.

Στους πόλους η κατάσταση θα ήταν διαφορετική

Η ταχύτητα της περιστροφής της επιφάνειας μειώνεται όσο αυξάνεται το γεωγραφικό πλάτος. Στους ίδιους τους πόλους η ταχύτητα λόγω της περιστροφής είναι ουσιαστικά μηδενική, καθώς βρίσκονται πάνω στον άξονα περιστροφής της Γης. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ακριβώς στον πόλο δεν θα αντιμετώπιζε την ίδια αρχική εκτίναξη προς τα ανατολικά που θα αντιμετώπιζε κάποιος στον Ισημερινό. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι πόλοι θα παρέμεναν ασφαλείς. Η διακοπή της περιστροφής θα άλλαζε δραματικά το περιβάλλον του πλανήτη και θα προκαλούσε τεράστιες μεταβολές στην ατμόσφαιρα και στους ωκεανούς.

Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος κατάφερνε να επιβιώσει από τα αρχικά φαινόμενα, θα ακολουθούσε μια εντελώς διαφορετική Γη. Η NASA σημειώνει ότι, αν η Γη σταματούσε να περιστρέφεται αλλά συνέχιζε την περιφορά της γύρω από τον Ήλιο, η μία πλευρά του πλανήτη θα βρισκόταν για περίπου έξι μήνες στο φως και η άλλη για περίπου έξι μήνες στο σκοτάδι. Αυτό θα δημιουργούσε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες και θα άλλαζε ριζικά το κλίμα και τα οικοσυστήματα.

I saw this video about what would happen if the earth stopped spinning. https://t.co/KDlCoPv5XT — Arc. Áyòmídé George (@vangeorgh) October 3, 2026

Ένα υποθετικό σενάριο, όχι κάτι που αναμένεται να συμβεί

Η συγκεκριμένη προσομοίωση είναι ένα υποθετικό σενάριο και όχι πρόβλεψη ότι η Γη πρόκειται να σταματήσει να περιστρέφεται. Στην πραγματικότητα, η περιστροφή της Γης μεταβάλλεται εξαιρετικά αργά. Η NASA αναφέρει ότι η περιστροφή του πλανήτη επιβραδύνεται κυρίως εξαιτίας των παλιρροϊκών επιδράσεων της Σελήνης και του Ήλιου, σε χρονικές κλίμακες που δεν έχουν καμία σχέση με ένα ξαφνικό σταμάτημα.

Το βίντεο, επομένως, δείχνει ένα ακραίο «τι θα γινόταν αν», βασισμένο στους νόμους της κίνησης και στην αδράνεια, και όχι ένα πιθανό γεγονός που θα μπορούσε να συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη.

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