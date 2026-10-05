Φιλιά από απόσταση μέσω κινητού: Η συσκευή που μεταφέρει την πίεση και τη θερμοκρασία σε πραγματικό χρόνο

Μια νέα συσκευή με χείλη από σιλικόνη συνδέεται με το κινητό και μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο την κίνηση, την πίεση και τη θερμοκρασία ενός φιλιού.

Η Mua είναι μια συσκευή που σχεδιάστηκε για ανθρώπους που βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλο και θέλουν να διατηρήσουν ένα στοιχείο της σωματικής επαφής μέσω της τεχνολογίας.

Η συσκευή αποτελείται από χείλη κατασκευασμένα από σιλικόνη, τα οποία συνδέονται με το smartphone. Όταν ένας χρήστης φιλά τη συσκευή, το σύστημα καταγράφει την κίνηση και την πίεση του φιλιού και μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε μια αντίστοιχη συσκευή που βρίσκεται σε άλλο σημείο. Με αυτόν τον τρόπο, ο δεύτερος χρήστης μπορεί να αισθανθεί την κίνηση και την πίεση του φιλιού σε πραγματικό χρόνο. Η λειτουργία της Mua δεν περιορίζεται στην κίνηση και την πίεση. Σύμφωνα με την παρουσίαση της συσκευής, το σύστημα μπορεί να μεταφέρει και τη θερμοκρασία που σχετίζεται με την επαφή, με στόχο η εμπειρία να προσεγγίζει περισσότερο ένα πραγματικό φιλί. Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω κινητού τηλεφώνου, επιτρέποντας στις δύο συσκευές να λειτουργούν μεταξύ τους ακόμη και όταν οι δύο άνθρωποι βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση.

Μια τεχνολογία για σχέσεις από απόσταση

Η Mua απευθύνεται κυρίως σε ζευγάρια που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή χώρες και δεν μπορούν να έχουν συχνά φυσική επαφή.

Η ιδέα δεν είναι καινούργια: στο παρελθόν έχουν παρουσιαστεί και άλλες συσκευές που επιχειρούν να μεταφέρουν την αίσθηση ενός φιλιού μέσω της τεχνολογίας. Η Mua, ωστόσο, επαναφέρει την ίδια ιδέα με μια διαφορετική συσκευή και σύγχρονη σύνδεση μέσω smartphone. Το ενδιαφέρον γύρω από τέτοιες τεχνολογίες δείχνει την προσπάθεια της τεχνολογίας να μεταφέρει στοιχεία της φυσικής επαφής στις ψηφιακές επικοινωνίες, πέρα από την εικόνα και τον ήχο.

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