Αγόρασε εγκαταλελειμμένη καλύβα στην Ισπανία για να την ξαναχτίσει και ήρθε αντιμέτωπος με την πραγματικότητα: «Σε αναγκάζουν να το κάνεις παράνομα»

Η προσπάθεια αναπαλαίωσης μιας ορεινής καλύβας στην Ισπανία εξελίχθηκε σε έναν πολυετή αγώνα απέναντι στους διοικητικούς περιορισμούς.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα έργο για την ανάκτηση μιας παλιάς εγκαταλελειμμένης καλύβας στο βουνό των Αστουριών έχει μετατραπεί για τον Virgilio σε έναν συνεχή αγώνα για περισσότερα από έξι χρόνια.

Η πρόθεση του ανθρώπου αυτού είναι να δώσει ξανά ζωή σε αυτή την κατασκευή, η οποία παραμένει αχρησιμοποίητη για δεκαετίες, αλλά δηλώνει ότι κάθε βήμα που επιχειρεί να κάνει εξαρτάται από άδειες και διοικητικούς περιορισμούς.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό hilux_aventura, θυμάται μάλιστα μια τηλεφωνική κλήση στην οποία ένας υπάλληλος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για την ανακαίνιση: «Μου είπε ότι αυτό δεν του άρεσε».

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Ο ίδιος αναφέρει πως έχει μιλήσει με άλλα άτομα που επίσης προσπαθούν να ανακατασκευάσουν παλιά σπίτια στις Αστουρίες και ότι πολλοί βρίσκονται αντιμέτωποι με παρόμοιες δυσκολίες.

Στη δική του περίπτωση, υποστηρίζει ότι ακόμα και βασικές παρεμβάσεις, όπως το άνοιγμα ενός παραθύρου, η αλλαγή μιας στέγης ή η εξασφάλιση λίγου επιπλέον χώρου, μπορούν να μετατραπούν σε πρόβλημα κατά την έκδοση των απαραίτητων αδειών. «Δεν σε αφήνουν να το κάνεις νόμιμα. Σε αναγκάζουν να το κάνεις στα κρυφά».

Μάλιστα, αυτή η κατάσταση έχει καταλήξει να επηρεάζει και τα μελλοντικά του σχέδια. Ο Virgilio δηλώνει απόλυτα αποφασισμένος να ζήσει εκτός Ισπανίας και σημειώνει πως ένας από τους λόγους είναι ακριβώς αυτή η αίσθηση έλλειψης ελευθερίας που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια.

Για να το αιτιολογήσει, αναφέρει ως παραδείγματα δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής του, όπως το ταξίδι με τροχόσπιτο, η χρήση ανιχνευτή μετάλλων, η πτήση με drone ή η κωπηλασία με καγιάκ. Για όλες αυτές τις δραστηριότητες απαιτείται κάποιου είδους άδεια ή υπόκεινται σε περιορισμούς.

Παρά ταύτα, δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το σχέδιό του για την καλύβα. Όλη η οικογένειά του ζει στις Αστουρίες και ο ίδιος νιώθει πολύ δεμένος με τη γη του και γι' αυτό είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει την ανακαίνιση, ακόμα κι αν χρειαστεί να αφιερώσει πολύ περισσότερο χρόνο από αυτόν που είχε αρχικά υπολογίσει: «Θα τελειώσει, αυτό είναι σίγουρο. Προσπαθώ ήδη έξι χρόνια με αυτό, αλλά θα το τελειώσω οπωσδήποτε», διαβεβαιώνει.

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