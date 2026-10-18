«Τους έφαγε όλους» ο Τραμπ: Όλοι όσοι έχουν αποχωρήσει ή απολυθεί κατά τη δεύτερη θητεία του

Με αφορμή την απόλυση της Κέιτ Ζακαράια, της οποίας η θητεία ως εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου διήρκεσε μόλις μία εβδομάδα, καταγράφουμε όλες τις παραιτήσεις - απολύσεις κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η θητεία της Κέιτ Ζακαράια, ως εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, ολοκληρώθηκε στις 16 Οκτωβρίου, μόλις μία εβδομάδα μετά τον διορισμό της.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης της ενημέρωσης, μπερδεύτηκε αποκαλώντας τον σύζυγό της «πρόεδρο», ενώ δέχτηκε επικρίσεις επειδή παρουσιάστηκε ως δικηγόρος, αν και διαθέτει πτυχίο Νομικής, δεν έχει περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου.

Να υπενθυμίσουμε πως η Ζακαράια διαδέχθηκε την Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία είχε παραιτηθεί οικειοθελώς τον Αύγουστο για οικογενειακούς λόγους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζοντας όλα τα παραπάνω, την οδήγησε στο λογιστήριο και την απόλυση. Βέβαια, δεν ήταν η πρώτη, ούτε θα είναι η τελευταία στη δεύτερη θητεία του Αμερικανού προέδρου.

Κύμα αποχωρήσεων και παραιτήσεων στην κυβέρνηση Τραμπ

Η αποχώρησή της είναι η τελευταία (προς το παρόν) σε μια μακρά λίστα στελεχών που έχουν αποχωρήσει από την αρχή του 2026, ενώ η αμερικανική διοίκηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πολεμική εμπλοκή στο Ιράν και τις μαζικές απελάσεις.

Τέσσερις υπουργοί έχουν ήδη αντικατασταθεί:

Τούλσι Γκάμπαρντ (Διευθύντρια Εθνικής Στηνoμοσπονδιακής Πληροφορίας): Υπέβαλε την παραίτησή της στα τέλη Μαΐου 2026, επικαλούμενη σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα υγείας του συζύγου της

(Διευθύντρια Εθνικής Στηνoμοσπονδιακής Πληροφορίας): Υπέβαλε την παραίτησή της στα τέλη Μαΐου 2026, επικαλούμενη σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα υγείας του συζύγου της Παμ Μπόντι (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αποπέμφθηκε από τον Τραμπ τον Απρίλιο του 2026 μετά από διακομματικές πιέσεις για τη διαχείριση των εγγράφων Επστάιν, με τον Τοντ Μπλανς να αναλαμβάνει υπηρεσιακός

(Υπουργός Δικαιοσύνης): Αποπέμφθηκε από τον Τραμπ τον Απρίλιο του 2026 μετά από διακομματικές πιέσεις για τη διαχείριση των εγγράφων Επστάιν, με τον Τοντ Μπλανς να αναλαμβάνει υπηρεσιακός Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ (Υπουργός Εργασίας): Αποχώρησε τον ίδιο μήνα για τον ιδιωτικό τομέα, εν μέσω καταγγελιών για ατασθαλίες

(Υπουργός Εργασίας): Αποχώρησε τον ίδιο μήνα για τον ιδιωτικό τομέα, εν μέσω καταγγελιών για ατασθαλίες Κρίστι Νόεμ (Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας): Αντικαταστάθηκε τον Μάρτιο του 2026 από τον γερουσιαστή Μαρκουέιν Μάλιν, έπειτα από σειρά πολιτικών και προσωπικών αντιπαραθέσεων.

Παράλληλα, εκτός υπουργικού συμβουλίου:

ο υπουργός Στρατού Ντάνιελ Ντρίσκολ παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 2026 μετά από διαφωνία για τις απολύσεις στρατηγών

παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 2026 μετά από διαφωνία για τις απολύσεις στρατηγών ο διοικητής της Συνοριοφυλακής Γκρέγκορι Μποβίνο συνταξιοδοτήθηκε τον Μάρτιο

συνταξιοδοτήθηκε τον Μάρτιο ο διοικητής του FDA Μάρτι Μακάρι υπέβαλε την παραίτησή του τον Μάιο λόγω διαφωνιών για την αδειοδότηση ηλεκτρονικών τσιγάρων

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