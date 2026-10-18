Πόρτσμουθ: Αγόρασε σπίτι, το κατεδάφισε για να χτίσει άλλο με την προφορική έγκριση του Δήμου και πήρε πρόστιμο 70.000€: «Είναι απίστευτο»

Οικοδόμος στη Βρετανία καλείται να πληρώσει πάνω από 70.000 ευρώ επειδή ξεκίνησε να χτίζει το σπίτι του βασιζόμενος σε προφορικές υποσχέσεις του Δήμου.

Η προφορική διαβεβαίωση από τον Δήμο εξελίχθηκε σε έναν απόλυτο εφιάλτη για τον 42χρονο Γκράχαμ Ράιτον, οικοδόμο στο Πόρτσμουθ της Βρετανίας.

Ο 42χρονος αγόρασε μια ιδιοκτησία στην περιοχή Ντρέιτον έναντι 503.000 ευρώ, με σκοπό να κατεδαφίσει το υπάρχον κτίσμα και να κατασκευάσει από την αρχή μια σύγχρονη τετραώροφη μονοκατοικία για την οικογένειά του.

Η προφορική υπόσχεση που κατέληξε σε βαριά «καμπάνα»

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, αρμόδιοι του Δήμου τον είχαν διαβεβαιώσει προφορικά ότι το πολεοδομικό του σχέδιο θα εγκρινόταν επίσημα. Ωστόσο, η επίσημη άδεια καθυστερούσε χαρακτηριστικά. Φοβούμενος ότι θα έχανε την έγκριση του στεγαστικού του δανείου αν περίμενε κι άλλο, ο Γκράχαμ πήρε το ρίσκο και ξεκίνησε τις εργασίες κατεδάφισης και ανέγερσης.

Η κίνηση αυτή όμως του στέρησε το δικαίωμα να αιτηθεί απαλλαγή από τον Τοπικό Φόρο Υποδομών, έναν ειδικό φόρο που επιβάλλεται στις νέες κατασκευές. Ενώ οι ιδιοκτήτες που χτίζουν οι ίδιοι την κατοικία τους δικαιούνται απαλλαγή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη εγκεκριμένης άδειας πριν την έναρξη των εργασιών. Αποτέλεσμα ήταν να λάβει ένα λογαριασμό-σοκ ύψους άνω των 70.000 ευρώ.

«Έμεινα άναυδος όταν είδα το ποσό. Απλώς δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν», δήλωσε απογοητευμένος ο οικοδόμος, σημειώνοντας πως ο δικηγόρος του επιχειρεί μάταια να επικοινωνήσει με τις δημοτικές αρχές.

Ζουν σε τροχόσπιτο στην αυλή του εργοταξίου

Ενώ το σπίτι αρχίζει να παίρνει μορφή εξωτερικά, η οικογένεια αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά της. Ο Γκράχαμ, η σύντροφός του και τα δύο τους παιδιά ζουν προσωρινά σε ένα στατικό τροχόσπιτο που έχουν τοποθετήσει στην πίσω αυλή του οικοπέδου.

Μέχρι στιγμής, η επένδυση έχει φτάσει τα 120.000 ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν επιπλέον 230.000 ευρώ για την ολοκλήρωση των εργασιών. «Αυτό είναι το σπίτι μας. Η οικογένειά μου παρακαλεί να μετακομίσουμε επιτέλους», καταλήγει ο 42χρονος, ο οποίος συνεχίζει τις εργασίες με στόχο να βρει μια λύση και να μπει στο νέο του σπίτι.

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