Καθαριστής παραθύρων σε ουρανοξύστες βγάζει 80.000€ το χρόνο: «Ακούω μουσική και είμαι μόνος» (vid)

Νεαρός καθαριστής παραθύρων σε ουρανοξύστες στο Βανκούβερ αποκάλυψε ότι κερδίζει έως και 80.000 ευρώ ετησίως, συνδυάζοντας το πάθος του για τα ύψη.

Οι ουρανοξύστες αποτελούν επιβλητικά αρχιτεκτονικά κατασκευάσματα που απαιτούν τακτική συντήρηση, με τον καθαρισμό των εκατοντάδων παραθύρων στις προσόψεις τους να αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες εργασίες στον κόσμο.

Ένας επαγγελματίας καθαριστής παραθύρων από το Βανκούβερ του Καναδά περιέγραψε πρόσφατα πώς είναι να εργάζεται κανείς κρεμασμένος στο κενό σε τεράστια ύψη.

Από την αναρρίχηση στον καθαρισμό ουρανοξυστών

Μιλώντας στο κανάλι Daniella_atk στο TikTok, ο νεαρός εξήγησε πως η μεγάλη του αγάπη ήταν αρχικά η αναρρίχηση. Όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να βγάλει τα προς το ζην αποκλειστικά από αυτό το άθλημα, αποφάσισε να αξιοποιήσει τις δεξιότητές του σε ένα παρεμφερές επάγγελμα.

«Ξεκίνησα ως αναρριχητής και προσπάθησα να αφοσιωθώ σε αυτό για να ζήσω. Δεν άξιζε οικονομικά, οπότε ο καθαρισμός ουρανοξυστών ήταν η αμέσως καλύτερη επιλογή. Είναι αρκετά διασκεδαστικό. Είμαι μόνος μου και ακούω πολύ μουσική, κυρίως country», ανέφερε με χιούμορ.

Όσο για τους κινδύνους της δουλειάς, ο ίδιος αστειεύτηκε σημειώνοντας: «Προσπαθώ να μένω ασφαλής γιατί είναι επικίνδυνη εργασία. Μια φορά, πάντως, με τσίμπησε ένα πουλί».

Ωρομίσθιο 60 δολαρίων και απολαβές που προκαλούν έκπληξη

Εκτός από την ησυχία και τη θέα από τα ύψη, ισχυρό κίνητρο αποτελούν και οι οικονομικές απολαβές. Ο εργαζόμενος αποκάλυψε ότι η αμοιβή υπολογίζεται με βάση τον όγκο εργασίας, αλλά κατά μέσο όρο φτάνει τα 60 καναδικά δολάρια την ώρα.

Με βάση ένα σύνηθες πενθήμερο οκτάωρο, οι ετήσιες αποδοχές του μπορούν να αγγίξουν περίπου τα 80.000 ευρώ (ή 85.000 δολάρια). Τα στοιχεία αυτά προκάλεσαν πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να δηλώνουν αστειευόμενοι ότι «με 60 δολάρια την ώρα, ξεπερνάς αμέσως την υψοφοβία σου».

Συγκριτικά, αντίστοιχες εργασίες καθαρισμού σε μεγάλο ύψος σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία προσφέρουν ετήσιες απολαβές που σπάνια ξεπερνούν τα 24.000 ευρώ μεικτά.

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