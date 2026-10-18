Καθαριστής παραθύρων σε ουρανοξύστες βγάζει 80.000€ το χρόνο: «Ακούω μουσική και είμαι μόνος» (vid)
- Από την αναρρίχηση στον καθαρισμό ουρανοξυστών
- Ωρομίσθιο 60 δολαρίων και απολαβές που προκαλούν έκπληξη
Οι ουρανοξύστες αποτελούν επιβλητικά αρχιτεκτονικά κατασκευάσματα που απαιτούν τακτική συντήρηση, με τον καθαρισμό των εκατοντάδων παραθύρων στις προσόψεις τους να αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες εργασίες στον κόσμο.
Ένας επαγγελματίας καθαριστής παραθύρων από το Βανκούβερ του Καναδά περιέγραψε πρόσφατα πώς είναι να εργάζεται κανείς κρεμασμένος στο κενό σε τεράστια ύψη.
Από την αναρρίχηση στον καθαρισμό ουρανοξυστών
Μιλώντας στο κανάλι Daniella_atk στο TikTok, ο νεαρός εξήγησε πως η μεγάλη του αγάπη ήταν αρχικά η αναρρίχηση. Όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να βγάλει τα προς το ζην αποκλειστικά από αυτό το άθλημα, αποφάσισε να αξιοποιήσει τις δεξιότητές του σε ένα παρεμφερές επάγγελμα.
«Ξεκίνησα ως αναρριχητής και προσπάθησα να αφοσιωθώ σε αυτό για να ζήσω. Δεν άξιζε οικονομικά, οπότε ο καθαρισμός ουρανοξυστών ήταν η αμέσως καλύτερη επιλογή. Είναι αρκετά διασκεδαστικό. Είμαι μόνος μου και ακούω πολύ μουσική, κυρίως country», ανέφερε με χιούμορ.
Όσο για τους κινδύνους της δουλειάς, ο ίδιος αστειεύτηκε σημειώνοντας: «Προσπαθώ να μένω ασφαλής γιατί είναι επικίνδυνη εργασία. Μια φορά, πάντως, με τσίμπησε ένα πουλί».
@daniella_atk From rock climber to window cleaner, makes sense to me! #Vancouver #Vancouversnewsreporter #streetinterview #windowcleaner #fyp ♬ original sound - Daniella Atkinson
Ωρομίσθιο 60 δολαρίων και απολαβές που προκαλούν έκπληξη
Εκτός από την ησυχία και τη θέα από τα ύψη, ισχυρό κίνητρο αποτελούν και οι οικονομικές απολαβές. Ο εργαζόμενος αποκάλυψε ότι η αμοιβή υπολογίζεται με βάση τον όγκο εργασίας, αλλά κατά μέσο όρο φτάνει τα 60 καναδικά δολάρια την ώρα.
Με βάση ένα σύνηθες πενθήμερο οκτάωρο, οι ετήσιες αποδοχές του μπορούν να αγγίξουν περίπου τα 80.000 ευρώ (ή 85.000 δολάρια). Τα στοιχεία αυτά προκάλεσαν πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να δηλώνουν αστειευόμενοι ότι «με 60 δολάρια την ώρα, ξεπερνάς αμέσως την υψοφοβία σου».
Συγκριτικά, αντίστοιχες εργασίες καθαρισμού σε μεγάλο ύψος σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία προσφέρουν ετήσιες απολαβές που σπάνια ξεπερνούν τα 24.000 ευρώ μεικτά.
- Ο Θάνος Arubas στο Gazzetta για τις «Ιστορίες Από 47 Γωνίες Του Πλανήτη»: Ο οπαδός της Λάρισας που γνώρισε την απόλυτη αποθέωση στη Λανούς
- Βραζιλιάνος πούλησε όλα του τα υπάρχοντα και ταξίδεψε 2.000 χλμ για να συναντήσει τον έρωτα της ζωής του, αλλά ήταν AI (vid)
- Στις φλόγες η Γαλλία: 1.200 συλλήψεις, εμπρησμοί, λεηλασίες και γενικευμένο χάος - Στο έλεος των επεισοδίων η χώρα (vid)
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αγροτική οικογένεια στη Γαλλία πουλάει χιλιάδες τόνους πατάτας 0,53€ το κιλό: Η μοναδική προϋπόθεση
- Handelsblatt: Η Ελλάδα κρατά το «κλειδί» για την απεξάρτηση της ΕΕ από την Κίνα – Η επένδυση στις Σκουριές και το γάλλιο της Metlen
- Η Trade Republic αλλάζει τα δεδομένα στην Ελλάδα: «Στόχος μας όλο και περισσότεροι να αποκτήσουν τον έλεγχο του οικονομικού τους μέλλοντος»