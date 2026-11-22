Νορβηγική μελέτη σε 736.808 άνδρες κατέγραψε πτώση των βαθμολογιών νοημοσύνης από τη γενιά του 1975 και έπειτα, ανοίγοντας ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον.

Υπάρχουν πολλοί που έχουν αναρωτηθεί κάποια στιγμή πόσα χρόνια απομένουν μπροστά στην ανθρωπότητα ή αν θα ζούμε για πάντα. Μια επιστημονική μελέτη που πραγματοποίησαν οι Νορβηγοί ερευνητές Μπερντ Μπράτσμπεργκ και Όλε Ρόγκεμπεργκ ανέλυσε την εξέλιξη της νοημοσύνης σε διάφορες γενιές στη Νορβηγία.

Εξέτασαν δεδομένα από 736.808 Νορβηγούς άνδρες που γεννήθηκαν από το 1962 έως το 1991 και χρησιμοποίησαν τα τεστ γνωστικής ικανότητας που δίνονται κατά τη διαδικασία στρατολόγησης μεταξύ 18 και 19 ετών.

Τι παρατήρησαν: Πώς σχετίζεται αυτό με την ύπαρξη της ανθρωπότητας

Παρατήρησαν ότι οι μέσες βαθμολογίες αυξάνονταν έως τη γενιά του 1975, αλλά από εκείνο το σημείο και μετά οι βαθμολογίες νοημοσύνης μειώθηκαν.

Τελικά, από το 1975 έως το 1995 εκτίμησαν μια μέση μείωση κατά 0,2 έως 0,4 μονάδες. Αυτό αποτυπώνει ότι η γενιά που γεννήθηκε μετά το 1975 είναι η πρώτη που καταγράφεται με IQ χαμηλότερο από εκείνο των γονιών της.

Αυτή τη στιγμή, σε ολόκληρο τον κόσμο, ο ανθρώπινος πληθυσμός δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλος, ξεπερνώντας τα 8 δισεκατομμύρια και συνεχίζοντας να αυξάνεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, όσα ανέλυσαν οι Νορβηγοί ειδικοί σημαίνουν ότι κάθε γενιά ανθρώπων είναι «χειρότερη» από την προηγούμενη. Επιπλέον, οι ερευνητές αναφέρουν στη μελέτη τους ότι πρόκειται για έναν «πραγματικό κίνδυνο» παρότι μπορεί να φαίνεται «απίστευτος».

Από την άλλη πλευρά, ο Ίλον Μασκ υποστήριξε ότι το ανθρώπινο είδος θα μπορούσε να εξαφανιστεί πριν από το έτος 2100. Σύμφωνα με τον μεγιστάνα, το είδος μας δεν θα μπορεί να εξαρτάται για πάντα από έναν μόνο πλανήτη, και τάσσεται υπέρ του αποικισμού του Άρη ως εναλλακτικής. Τέλος, επισημαίνει το ενδεχόμενο παγκόσμιων καταστροφών ή της ανάπτυξης μιας υπερευφυούς τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσε να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο.]

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