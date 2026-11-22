Από τις πλασματικές προσφορές και τα κρυφά κόστη μέχρι τις ηλεκτρονικές απάτες, μάθε πώς να ξεχωρίζεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να προστατεύεις το πορτοφόλι σου.

Η Black Friday είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπτωτικές περιόδους της χρονιάς. Κάθε Νοέμβριο, εκατοντάδες καταστήματα μειώνουν τις τιμές τους ενόψει Χριστουγέννων, προσφέροντας εκπτώσεις σε προϊόντα τεχνολογίας, ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα και είδη σπιτιού. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι προσφορές τόσο συμφέρουσες όσο φαίνονται. Πίσω από τα μεγάλα ποσοστά έκπτωσης μπορεί να κρύβονται παραπλανητικές αρχικές τιμές, τεχνητή αίσθηση επείγοντος και διαφημιστικά τεχνάσματα που σε ωθούν να ξοδέψεις περισσότερα.

Για να κάνεις πραγματικά έξυπνες αγορές, ακολούθησε τις παρακάτω συμβουλές και μην αφήσεις τον ενθουσιασμό της Black Friday να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό σου.

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