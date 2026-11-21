Στο PAOK Sports Arena η μεγάλη πυγμαχική σύγκρουση Αβραμίδη–Gheshlaghi υπόσχεται θέαμα και δυνατές συγκινήσεις

Λίγα 24 ώρα πριν από τη μεγαλύτερη πυγμαχική αναμέτρηση που θα έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, στο PAOK Sports Arena, οι πρωταγωνιστές και κορυφαίοι μαχητές της πρωτόγνωρης Ελληνοπερσικής μάχης, Νίκος Αβραμίδης και Meysam Gheshlaghi, βρέθηκαν αντιμέτωποι στο πρώτο Face off και στις ερωτήσεις αξιοσέβαστων δημοσιογράφων της Βορείου Ελλάδος που παρευρέθησαν στο εξαιρετικό cafe Avenue στη Θεσσαλονίκη!



Η διοργανώτρια του No Limits Γεωργία Μπιτάκου, περίγραψε τις δυσκολίες που χρειάστηκε να υπερβεί προκειμένου να καταστεί εφικτό να ταξιδέψει ο Ιρανός πυγμάχος και Νο 64 στα παγκόσμια ranks στην Ελλάδα, λόγω των κυρώσεων εξαιτίας του πολέμου στη χώρα του, των συνεχόμενων ακυρώσεων πτήσεων και των γενικότερων εμπόλεμων συνθηκών.



Εξήρε τους δύο μαχητές, σχολιάζοντας το κοινό εκρηκτικό στυλ τους, το μοναδικό μαχητικό πνεύμα, την επιμονή και την προσήλωση στο στόχο και τόνισε πως τους κατατάσσει στην αυθεντική και σπάνια κατηγορία των αληθινών πολεμιστών, καταλήγοντας πως μόνο όσοι παρευρεθούν στο κατάμεστο,όπως όλα δείχνουν παλατάκι, θα μπορέσουν να αντιληφθούν την ενεργειακή έκρηξη που θα προκληθεί μέσα από τη σύγκρουση δύο πυγμάχων με κοινό στυλ ανορθόδοξο που μπαίνουν στο κέντρο της μάχης δίχως αύριο .



Ο φιλοξενούμενος σπουδαίος πρωταθλητής, Gheshlaghi, γνωστός ως Τάισον της Ανατολής,

που ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα,με το γιατρό και τον προπονητή του, εξέφρασε το θαυμασμό του για την Ελλάδα , αναγνώρισε τη μαχητικότητά του Έλληνα αντιπάλου του, ευχαρίστησε την Γεωργία Μπιτάκου για το ρίσκο που πήρε λόγω των συνθηκών .

«Ξέρω πως ο Αβραμίδης έχει προετοιμαστεί πολύ καλά το ίδιο και εγώ και θέλω πολύ αυτή τη νίκη για να δώσω χαρά στο λαό μου και στην οικογένεια μου», ανέφερε στους δημοσιογράφους.



Ο αήττητος Μακεδόνας από το Σιδηρόκαστρο και πρωταγωνιστής του No Limits , που έκανε άμεσα αποδεχτή την πρόκληση δήλωσε πως θα είναι μια κινηματογραφική μάχη , έχουν ίδιο μαχητικό στυλ , «θα μπούμε στη φωτιά και ένας μόνο θα βγει!», πρόσθεσε πως «Χαίρομαι που είναι τόσο δύσκολος και δυνατός γιατί θα τον κερδίσω αλλά πάνω από όλα για εμένα είναι σημαντικό να δώσω τα πάντα για το στόχο, όπως και το έχω ήδη κάνει , από εκεί και πέρα αν είναι καλύτερος ας κερδίσει.

«Εγώ είμαι ψυχικά, πνευματικά και σωματικά έτοιμος όσο ποτέ …νερό θα του δώσω τη νίκη όμως δεν θα του τη δώσω!»

«Ξέρω που πάω να μπω και αντλώ δύναμη από το Θεό εάν αξίζω τη νίκη ας μου τη δώσει» ενώ το μήνυμα του Αβραμίδη για τον κόσμο ήταν πως θα δει μια πρωτόγνωρη κατάθεση ψυχών σε μια κινηματογραφική μάχη.



Η κα Μπιτάκου στάθηκε και στις άλλες μάχες της αγωνιστικής κάρτας που θα είναι εξίσου δυνατές για τη ζώνη του θεσμού Μέγας Αλέξανδρος, μεταξύ Χάρη Τσαουσίδη(Ελλάδα)- Αλεσάντρο Γκάτι(Αλβανία) και Χρήστου Αβραμίδη(Θεσσαλονίκη)- Νίκου Ταβλαδάκη(Αθήνα) και έκανε κάλεσμα

στον κόσμο να στηρίξει όλους τους μαχητές και την πρωτοφανή πυγμαχική Ελληνοπερσικη αναμέτρηση για τα ελληνικά δεδομένα !







No Limits

Hellas VS Persia

Αυτή την Κυριακή

PAOK SPORTS ARENA

19:00 (pregame 15:00)

Ticketservices.gr



