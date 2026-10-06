Ντοκιμαντέρ για δολοφόνους την έκανε να υποψιαστεί: Διαγνώστηκε με διαταραχή «αναζήτησης προσοχής» στις ΗΠΑ

Για χρόνια αναζητούσε διαρκώς προσοχή και επιβεβαίωση από τους ανθρώπους γύρω της. Μια τηλεοπτική εκπομπή την έκανε τελικά να καταλάβει ότι υπήρχε ένα βαθύτερο μοτίβο.

Μια τηλεοπτική εκπομπή ήταν η αφορμή για να αρχίσει η Ντέιζι Μπελ να αναρωτιέται αν κάποιες συμπεριφορές που επαναλάμβανε επί χρόνια είχαν μια βαθύτερη εξήγηση.

Η 28χρονη από το Ουισκόνσιν παρακολουθούσε ένα επεισόδιο της εκπομπής Deadly Women, όταν άρχισε να αναγνωρίζει ορισμένα μοτίβα συμπεριφοράς που της ήταν ιδιαίτερα οικεία. Στην συνέχεια μίλησε στον ψυχίατρο της και έτσι τον Αύγουστο του 2024 διαγνώστηκε με ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας (HPD), μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επίμονη ανάγκη για προσοχή και έντονες συναισθηματικές εκδηλώσεις. Για την Dayzee, αυτό εκφραζόταν κυρίως μέσα από τις προσωπικές και φιλικές της σχέσεις.

Η ανάγκη για προσοχή και επιβεβαίωση

Η ίδια περιγράφει μια έντονη ανάγκη για επιβεβαίωση από συντρόφους και φίλους, ενώ στις ερωτικές της σχέσεις γινόταν ιδιαίτερα ζηλιάρα και φοβόταν διαρκώς ότι ο σύντροφός της μπορεί να την απατά, ενώ αναφέρει ότι παντρεύτηκε το 2021 επειδή ήταν τόσο προσκολλημένη και εμμονική με την επιβεβαίωση από αυτό το άτομο. Το ζευγάρι χώρισε το 2023 και πήρε επίσημα διαζύγιο το 2024. Η Dayzee λέει ότι η ζήλια είχε παίξει ρόλο στη διάλυση του γάμου, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενες σχέσεις της.

Ανάλογο πρόβλημα έχει αντιμετωπίσει και με τις φιλίες της, καθώς συχνά διηγούνταν δραματικές ιστορίες και έκλαιγε μπροστά τους, προκειμένου να τους τραβήξει την προσοχή. «Ζητούσα από φίλους να μην πάνε στη δουλειά μόνο και μόνο για να περάσουν χρόνο μαζί μου, αλλά κάποια στιγμή κουράστηκαν», ανέφερε. Η ίδια πλέον αναγνωρίζει αντίστοιχες συμπεριφορές ακόμη και από την παιδική της ηλικία, όπως την έντονη απογοήτευση όταν έμενε τελευταία επιλογή στο μάθημα γυμναστικής.

Η προσπάθεια να αλλάξει

Παρά τη διάγνωσή της, η Dayzee λέει ότι δεν θέλησε αμέσως να αλλάξει τη συμπεριφορά της, καθώς για περίπου έναν χρόνο, συνέχισε να ενισχύει αυτά τα μοτίβα, χάνοντας τελικά και τις τελευταίες φιλίες που της είχαν απομείνει. Η ανάγκη της για επιβεβαίωση επηρέασε ακόμη και το aerial dancing, το οποίο συνέχισε να κάνει παρά έναν τραυματισμό στον δεξί καρπό της. Η κατάσταση επιδεινώθηκε και τον Ιούνιο του 2026 χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η θεραπεία της HPD δεν περιλαμβάνει ειδική φαρμακευτική αγωγή και βασίζεται κυρίως στη συνεργασία με τον ψυχίατρό της. Η ανάρρωση από την επέμβαση την έχει αναγκάσει να απέχει για κάποιο διάστημα από το aerial dancing, δίνοντάς της παράλληλα περισσότερο χρόνο να επικεντρωθεί στον εαυτό της. Πλέον δηλώνει ότι απολαμβάνει περισσότερο την «δική της» παρέα και προσπαθεί να μην στρέφεται σε άλλους για προσοχή και επιβεβαίωση.

Αυτό το διάστημα ασχολείται με τη ζαχαροπλαστική, παρακολουθεί νέες σειρές και τραγουδά, ενώ προσπαθεί παράλληλα να δημιουργήσει νέες σχέσεις. Όπως αποκάλυψε, μέσα στη φετινή χρονιά συνειδητοποίησε ότι είναι bisexual και ενδιαφέρεται να γνωρίσει γυναίκες. Χρησιμοποιεί το Tinder τόσο για ραντεβού όσο και για νέες φιλίες, ενώ πρόσφατα άρχισε να μιλά και με μια γυναίκα μέσω TikTok.

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