Στα 69 του πήρε το ποδήλατο και γύρισε τον κόσμο:30.000 χλμ. σε 25 χώρες και κατέρριψε ρεκόρ Guinness για τη σύζυγό του

Στα 69 του ο Καναδός Mark Herbst έκανε τον γύρο του κόσμου με ποδήλατο, διανύοντας πάνω από 30.000 χλμ. σε 324 ημέρες και κατακτώντας ρεκόρ Guinness.

Ο 69χρονος Καναδός Mark Herbst ολοκλήρωσε ένα ταξίδι 30.000 χιλιομέτρων με ποδήλατο, περνώντας από 25 χώρες σε 324 ημέρες, και κατέκτησε το ρεκόρ Guinness για τον γηραιότερο άνδρα που έκανε τον γύρο του κόσμου με ποδήλατο.

Ο Herbst ξεκίνησε από την Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης στις 8 Ιανουαρίου 2025. Για τις επόμενες 324 ημέρες ταξίδεψε με το ποδήλατό του, περνώντας από συνολικά 25 χώρες, πριν επιστρέψει στο σημείο από όπου ξεκίνησε, στις 27 Νοεμβρίου 2025. Στην ολοκλήρωση της διαδρομής του αναγνωρίστηκε επίσημα από τα Guinness World Records ως ο γηραιότερος άνδρας που έκανε τον γύρο του κόσμου με ποδήλατο. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο Νεοζηλανδός Christopher Bennett, ο οποίος είχε ολοκληρώσει τη δική του προσπάθεια σε ηλικία 66 ετών.

Η σύζυγός του έδωσε το κίνητρο

Πίσω από το εγχείρημα του Herbst βρισκόταν και η μνήμη της συζύγου του, Jackie, η οποία πέθανε από καρκίνο το 2021 σε ηλικία 55 ετών. Το ζευγάρι είχε περάσει 25 χρόνια μαζί. Όπως περιέγραψε ο Herbst, είχαν γνωριστεί κάνοντας καταδύσεις και η Jackie ήταν για εκείνον η «αδελφή ψυχή» και η καλύτερή του φίλη.

Η Jackie είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο για επτά χρόνια, υποβαλλόμενη σε κύκλους χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας. Ο ίδιος ανέφερε ότι μετά τον θάνατό της στράφηκε ακόμη περισσότερο στην ποδηλασία, χρησιμοποιώντας, όπως είπε, το πένθος του για να επικεντρωθεί σε κάτι διαφορετικό από την απώλεια.

30.000 χλμ. με όλα τα υπάρχοντά του στην πλάτη

Πριν αποφασίσει να κάνει τον γύρο του κόσμου, ο Herbst είχε ήδη συμμετάσχει σε αγώνες ποδηλασίας υπεραντοχής. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η προσπάθειά του να αγωνίζεται όσο πιο γρήγορα γινόταν συχνά δεν του επέτρεπε να απολαμβάνει το τοπίο. Μάλιστα, είχε περάσει τέσσερις φορές από την είσοδο του Grand Canyon χωρίς ουσιαστικά να το δει, επειδή βρισκόταν σε αγώνα. Αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που τον έκαναν να αλλάξει προσέγγιση. Αν τελικά έκανε τον γύρο του κόσμου, ήθελε αυτή τη φορά να έχει χρόνο για να βλέπει τα μέρη από τα οποία περνούσε. Έτσι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σκέφτηκε: «Μπορώ να το κάνω».

Για σχεδόν έναν χρόνο ο 69χρονος βρισκόταν στον δρόμο, μεταφέροντας μαζί του τα απαραίτητα για το ταξίδι. Η διαδρομή του περιλάμβανε την αυστραλιανή ακτογραμμή, τη νότια Ασία, την κεντρική Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ορισμένα από τα μέρη που επισκέφθηκε, ο Herbst σκόρπισε τις στάχτες της Jackie, εκπληρώνοντας επιθυμίες που είχαν μοιραστεί όσο εκείνη βρισκόταν στη ζωή. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, όπως είπε, εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τη βοήθεια που δέχθηκε από αγνώστους. Άνθρωποι του άνοιξαν τα σπίτια τους, του αγόρασαν φαγητό, ενώ σε μία περίπτωση κάποιος ταξίδεψε εκατοντάδες χιλιόμετρα για να του φέρει καινούργιο ελαστικό.

Δύο περιστατικά ξεχώρισε ιδιαίτερα από το ταξίδι του

Στη Μαλαισία, αστυνομικοί τού προσέφεραν πλήρη συνοδεία στον αυτοκινητόδρομο και παράλληλα τράβηξαν βίντεο από τη διαδρομή, τα οποία στη συνέχεια δημοσίευσαν στον λογαριασμό του στο Instagram.

Στη Δυτική Αυστραλία, μία γυναίκα τού πρότεινε να κοιμηθεί μέσα στο μικρό της καφέ. Ο Herbst, σύμφωνα με την αφήγησή του, αστειεύτηκε λέγοντάς της ότι δεν τον γνώριζε και ότι θα μπορούσε να είναι κατά συρροή δολοφόνος. Η γυναίκα του απάντησε ότι θα μπορούσε να είναι και η ίδια.

Συγκέντρωσε 67.746 καναδικά δολάρια για τον καρκίνο

Το ταξίδι είχε και έναν ακόμη στόχο. Ο Herbst δημιούργησε έρανο μέσω του Princess Margaret Cancer Foundation στον Καναδά, θέλοντας να συγκεντρώσει χρήματα και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την έρευνα κατά του καρκίνου, στη μνήμη της Jackie. Μέχρι την ολοκλήρωση της προσπάθειάς του είχε συγκεντρώσει 67.746 καναδικά δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 48.000 δολάρια ΗΠΑ και 36.000 λίρες Αγγλίας. Τα χρήματα παραδόθηκαν στο ίδρυμα με στόχο να υποστηρίξουν την έρευνα για τον καρκίνο.

Η επιστροφή του στην Ταϊλάνδη, έπειτα από 324 ημέρες, δεν ήταν όπως την είχε φανταστεί. Όπως περιέγραψε, σε αντίθεση με την αναχώρησή του, δεν υπήρχε κάποιος να τον περιμένει στην άφιξη. Αρχικά ένιωσε περισσότερο ότι ολοκλήρωσε μία ακόμη υποχρέωση παρά ότι είχε πετύχει κάτι τόσο μεγάλο. Η πραγματική συνειδητοποίηση ήρθε την επόμενη ημέρα, όταν χαλάρωνε στην πισίνα του ξενοδοχείου. «Θεέ μου! Μόλις έκανα τον γύρο του κόσμου με ποδήλατο! Ξέρω ότι είπα πως θα το κάνω, αλλά πραγματικά το έκανα!», ανέφερε.

Ο Herbst συνεχίζει πλέον τη ζωή του μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, ενώ ασχολείται και με την προπονητική ποδηλασίας. Το μήνυμα που θέλει να περάσει, όπως ανέφερε στην αίτησή του για το Guinness, δεν αφορά απαραίτητα έναν ακόμη γύρο του κόσμου. Όπως είπε, μπορεί να είναι μία καθημερινή βόλτα, η ενασχόληση με τον κήπο, η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα αποτελεί μια νέα πρόκληση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ