63 λεπτά αφού είχε δεθεί σε φορείο στις φυλακές του Χάντσβιλ, ο 70χρονος Ρεϊνάλντο Ντένες άφησε την τελευταία του πνοή

Άλλη μία βασανιστική εκτέλεση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Τέξας, με τον 70χρονο Ρεϊνάλντο Ντένες, ο οποίος καταδικάστηκε σε θανατική ποινή για την δολοφονία του Γιάνος Σούτς, ενός εμπόρου διαμαντιών που βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο Χιούστον τον Ιανουάριο του 1996, να χρειάστηκε μία ώρα για να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, οι υπάλληλοι των φυλακών του Χάντσβιλ δυσκολεύτηκαν να βρουν κατάλληλη φλέβα στον 70χρονο, για να τοποθετήσουν δύο ενδοφλέβιες βελόνες που μέσω των οποίων θα χορηγούνταν η θανατηφόρα δόση του ηρεμιστικού πεντοβαρβιτάλη.

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