Τι συμβαίνει πραγματικά στο σώμα όταν καταπίνουμε τσίχλα: Η προσομοίωση που ίσως καταρρίπτει τον μύθο των 7 χρόνων

Μια προσομοίωση δείχνει τι συμβαίνει στην τσίχλα όταν την καταπίνουμε και δίνει την απάντηση στον παλιό μύθο ότι παραμένει στο στομάχι για επτά χρόνια.

Για χρόνια, πολλοί από εμάς έχουμε ακούσει την ίδια προειδοποίηση, αν καταπιούμε τσίχλα, θα μείνει στο στομάχι μας για επτά χρόνια.

Η συγκεκριμένη ιστορία έχει περάσει από γενιά σε γενιά, όμως μια προσομοίωση στο youtube προσπαθεί να δείξει τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στο σώμα όταν κάποιος καταπιεί τσίχλα.

Τι συμβαίνει στο στομάχι

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube ο λογαριασμός @Simplihowww, παρουσιάζεται με animation η πορεία μιας τσίχλας μετά την κατάποση. Η προσομοίωση δείχνει την τσίχλα να φτάνει στο στομάχι, όπου έρχεται σε επαφή με τα γαστρικά υγρά. Κάποια συστατικά της τσίχλας μπορούν να διασπαστούν από τον οργανισμό, όπως ορισμένες αρωματικές ουσίες και πρόσθετα. Αυτός είναι, μεταξύ άλλων, ο τρόπος με τον οποίο προϊόντα όπως οι τσίχλες νικοτίνης μπορούν να απελευθερώνουν τη δραστική ουσία στον οργανισμό.

Ωστόσο, η βάση της τσίχλας δεν πέπτεται. Δεν μένει όμως στο στομάχι για επτά χρόνια, εδώ βρίσκεται και η απάντηση στον γνωστό μύθο. Όπως και άλλα υλικά που ο οργανισμός δεν μπορεί να διασπάσει, συνεχίζει την πορεία της μέσα από το πεπτικό σύστημα. Περνά από το έντερο και τελικά αποβάλλεται από τον οργανισμό μέσω των κοπράνων. Σύμφωνα με την προσομοίωση, αυτό συμβαίνει μέσα σε μερικές ημέρες και όχι μετά από επτά χρόνια. Με άλλα λόγια, αν κάποιος καταπιεί κατά λάθος μία τσίχλα, αυτή δεν πρόκειται να παραμείνει στο στομάχι του για χρόνια.

Πότε μπορεί να υπάρξει πρόβλημα

Παρότι η περιστασιακή κατάποση τσίχλας συνήθως δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, έχουν καταγραφεί σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων τσίχλας έχει προκαλέσει προβλήματα στο πεπτικό σύστημα. Σε μία τέτοια περίπτωση, ένα αγόρι άρχισε να καταπίνει τσίχλες σκόπιμα και στη συνέχεια παρουσίασε κοιλιακό πόνο και διάρροια. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε σχηματιστεί μεγάλη μάζα τσίχλας στο στομάχι του, η οποία προκαλούσε απόφραξη στο πεπτικό του σύστημα. Για την αφαίρεσή της χρειάστηκε να τοποθετηθεί ένας μεταλλικός σωλήνας μέσω του λαιμού, ενώ οι γιατροί χρειάστηκε να κάνουν αρκετές προσπάθειες μέχρι να απομακρύνουν ολόκληρη τη μάζα.

Η κατάποση μιας τσίχλας περιστασιακά δεν σημαίνει ότι θα μείνει στο στομάχι για επτά χρόνια. Η βάση της τσίχλας δεν διασπάται από το πεπτικό σύστημα, όμως συνεχίζει την πορεία της μέσα από το έντερο και τελικά αποβάλλεται από τον οργανισμό. Το πρόβλημα μπορεί να προκύψει σε πολύ πιο ακραίες περιπτώσεις, όπως όταν κάποιος καταναλώνει σκόπιμα και επανειλημμένα μεγάλες ποσότητες τσίχλας. Οπότε, ο γνωστός κανόνας, σύμφωνα με την προσομοίωση των «επτά χρόνων» είναι ένας μύθος. Η τσίχλα δεν παραμένει στο στομάχι για χρόνια, αλλά αποβάλλεται όπως και άλλα υλικά που ο οργανισμός δεν μπορεί να πέψει.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ