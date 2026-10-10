Εξαφάνιση τριών ανηλίκων από δομή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη: Ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση για πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνιση τριών αγοριών από δομή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη, το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου

Τρία ανήλικα αγόρια, ηλικίας 12 και 13 ετών, αγνοούνται από την Αλεξανδρούπολη, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να δίνει στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά τους, απευθύνοντας έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, τα τρία παιδιά αιγυπτιακής καταγωγής εξαφανίστηκαν τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2026 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10 Οκτωβρίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Τα χαρακτηριστικά των τριών αγοριών

Ο Άνταμ Ελχαμπάσι είναι 13 ετών, έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος και έχει καστανά μαλλιά και μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μπλε φούτερ και μαύρο παντελόνι.

Ο Χουντ Αμπού Χαλίμα, επίσης 13 ετών, έχει ύψος 1,63 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Όταν εξαφανίστηκε, φορούσε σκούρα μπλε μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Ο Εσλάμ Μοχάμεντ είναι 12 ετών, έχει ύψος 1,55 μ., είναι αδύνατος και έχει καστανά μαλλιά και μάτια. Τα ρούχα που φορούσε κατά την εξαφάνισή του δεν είναι γνωστά.

Πού μπορούν να δώσουν πληροφορίες οι πολίτες

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των παιδιών καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πληροφορίες μπορούν να δοθούν όλο το 24ωρο στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, καθώς και σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα της χώρας.

Ενημέρωση για την υπόθεση είναι επίσης διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.

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