Το μοναδικό ζευγάρι που έζησε μέσα στη Disneyland για 15 χρόνια: Η απίστευτη ιστορία τους

Για τους περισσότερους η Disneyland είναι ένας προορισμός διακοπών, όμως για ένα ζευγάρι αποτέλεσε το σπίτι του για 15 χρόνια, σε μια ιστορία που λίγοι γνωρίζουν.

Για χιλιάδες παιδιά, αλλά και αρκετούς ενήλικες, η Disneyland αποτελεί έναν ονειρεμένο προορισμό. Είναι ένα πάρκο γεμάτο θεματικές δραστηριότητες, καταστήματα και εστιατόρια εμπνευσμένα από τον κόσμο που δημιούργησε ο Walt Disney. Για τον Owen και την Dolly Pope, όμως, η Disneyland δεν ήταν απλώς ένας χώρος διασκέδασης. Ήταν το σπίτι τους για 15 χρόνια.

Το ζευγάρι έζησε μέσα στο πάρκο από το 1955 έως το 1971, καθώς εργαζόταν στην «Pony Farm», τη βασική ιππική ατραξιόν της Disneyland, καθώς και οι δύο ήταν ειδικοί στα άλογα και είχαν προσληφθεί από τον ίδιο τον Walt Disney ως σύμβουλοι για τις ιππικές δραστηριότητες του πάρκου, όταν αυτό άνοιξε για το κοινό. Το σπίτι τους βρισκόταν στο Frontierland, την περιοχή της Disneyland που ήταν αφιερωμένη στην Άγρια Δύση και στην οποία η πρόσβαση των επισκεπτών ήταν περιορισμένη.

Το σπίτι των Pope στην Disneyland

Από την τροχόσπιτο στη «Casa de los Papas»

Η καθημερινότητα του ζευγαριού δεν είχε σχέση με εκείνη ενός επισκέπτη, αφού ο Owen και η Dolly ασχολούνταν με την αναπαραγωγή, την φροντίδα και την εκπαίδευση των αλόγων, ενώ κατασκεύαζαν επίσης κάρα και άμαξες. Όταν πρωτοεγκαταστάθηκαν στο πάρκο, έμεναν σε ένα τροχόσπιτο κοντά στα ζώα. Αργότερα μετακόμισαν στη λεγόμενη «Casa de los Papas», ένα κομψό σπίτι περίπου 120 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρισκόταν πίσω από το ράντσο.

Οι Owen και Dolly Pope παρέμειναν οι μοναδικοί κάτοικοι της Disneyland και εργάστηκαν εκεί για 15 χρόνια. Το 1971 έφυγαν από την Καλιφόρνια και μετακόμισαν στη Φλόριντα, όπου συνέχισαν να εργάζονται για τη Disney και δημιούργησαν το Tri Circle D Ranch.

Το σπίτι που η Disney αποφάσισε να μεταφέρει

Χρόνια αργότερα, η περιοχή όπου βρισκόταν το σπίτι άλλαξε. Όταν η Disney σχεδίασε ένα νέο project με θέμα το Star Wars, χρειάστηκε να κατεδαφίσει τους στάβλους και τμήμα του Frontierland όπου βρισκόταν το Big Thunder Ranch, το σπίτι των Pope, όμως, δεν κατεδαφίστηκε.

Η Disney φαίνεται να δαπάνησε περίπου 20.000 δολάρια για να το μεταφέρει σε άλλη περιοχή, πίσω από τα παρασκήνια του πάρκου, σε χώρο στάθμευσης κοντά στην Ball Road. Σήμερα χρησιμοποιείται περιστασιακά για εκδηλώσεις, δεν κατοικείται μόνιμα και αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία της Disney, χωρίς πρόσβαση του κοινού.

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