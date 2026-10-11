10 ποδοσφαιρικοί σύλλογοι που δεν ξέραμε ότι έχουν μπασκετική ομάδα

Λίβερπουλ, Μάντσεστερ, Έθνικός και Πανσερραϊκός! Άγνωστες ομάδες μπάσκετ με το πιο δημοφιλές όνομα.

Το ποδόσφαιρο είναι ο Βασιλιάς των Σπορ, γνωστό και χιλιοειπωμένο τούτο το κλισέ. Το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα που προκαλεί περισσότερες συζητήσεις και αναφορές στις ψηφιακές εφαρμογές, στην τηλεόραση αλλά και στις συζητήσεις με τους φίλους μας.

Κάπως έτσι, ξεχνάμε ότι υπάρχουν μπασκετικές ομάδες που είτε διατηρούν απλά το ίδιο όνομα με γνωστές ομάδες ποδοσφαίρου, είτε αποτελούν τμήμα ενός ενιαίου πολυαθλητικού brand. Παρακάτω θυμόμαστε αρκετές από αυτές.

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