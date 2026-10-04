Η VASSIŁINA παρουσιάζει το «I.par.ksia.ko»

Η avant pop queen VASSIŁINA παρουσιάζει, στο «ΙΛΙΟΝ Plus», στις 15 Οκτωβρίου, και κάνει vinyl launch το «I.par.ksia.ko» (Kiki Music), το τελευταίο άλμπουμ της.

Ό,τι και να πεις γι’ αυτή την καλλιτέχνιδα είναι λίγο. Ακούς/βλέπεις τη μουσική, τα λόγια της, παίρνεις βαθιά ανάσα και γράφεις στην «έκρηξη» της εκπνοής: icon, avant pop queen, έμπνευση, μοναδικότητα, συμπερίληψη, queer power, μεταμόρφωση, χορός, ηλεκτρονικό πεδίο, ρούχα-ταυτότητα, persona, οπτικοακουστική εμπειρία, ευαισθησία, δυναμισμός,Vinyl Face, παραμύθι, drag performance, μουσικό θέατρο, μύθοι, συνεργασίες, Totalwerk, Bhukhurah, Werraki, Saber Rider, η Καλλιόπη Μητροπούλου, Λονδίνο, Αθήνα, live, χαρά, ενθουσιασμός, μελαγχολία, underground, ταξίδι, Alice in wonderland, κουνελότρυπα, ζωή, θάνατος, αναγέννηση, αισθησιασμός, διασκέδαση, κατανόηση, αγκαλιά, αγάπη, τύχη, φιλία, Τάμτα, «Kiki Music», βινύλιο, παρόν που είναι μέλλον, συντροφικότητα, ζεστασιά, καταφύγιο, ανεξαρτησία, ελευθερία και τέχνη, τέχνη, τέχνη!

Όλα τα προηγούμενα θα μπορούσαν να ενωθούν σωθούν διαδοθούν σε μια λέξη: θεάρα! Τίποτε άλλο. Το μόνο που θα ακολουθούσε θα ήταν η ατέρμονη επανάληψη της λέξης, έννοιας, κατάστασης, εικόνας που δεν φεύγει, του σύμπαντος που διαρκώς διαστέλλεται και δημιουργεί το ξεχωριστό καλλιτεχνικό Big Bang αυτής της πραγματικά one of a kind, πρωτοπόρας, καλλιτέχνιδος. Η VASSIŁINA κυρίες και κύριοι είναι εδώ και φέρνει το σύννεφο, τη βροχή και το ασταμάτητο ξημέρωμα-ξενύχτι στις αιώνιες λιακάδες/καταιγίδες του μυαλού μας. Στις 15 Οκτωβρίου, στο «ΙΛΙΟΝ Plus», έχουμε παρουσίαση δίσκου και vinyl launch του «I.par.ksia.ko» (Kiki Music), εκεί στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της γης (μας).

Η ολοκληρωτική ομορφιά της ζωής



Το να ακούς τη μουσική της VASSIŁINA είναι μια εμπειρία. Το να τη βλέπεις on stage είναι η εμπειρία! Performance, μεταμόρφωση, αυτοσχεδιασμός, αυθορμητισμός, fashion statement, ενέργεια και μοίρασμα χαράς και δύναμης. Το «I.par.ksia.ko» είναι δίσκος που μεγαλώνει το παιδί μέσα σου, το κάνει τολμηρό και ελπιδοφόρα ευαίσθητο. Μέσα απ’ αυτό το άλμπουμ η θεάρα δείχνει στον ακροατή/θεατή την αλήθεια και την ολοκληρωτική ομορφιά της ζωής και του προσωπικού μας κόσμου.

Η VASSIŁINA μέσα από αυτή τη δουλειά μας δίνει την ηλεκτρονική dance ευκαιρία με τη σαρωτική Dolly Vara στο πλάι της, τον αφοπλιστικό αισθησιασμό και την αέρινη έκφραση μέσα από νωχελικά, ρευστά, ηχοτοπία. Μας δίνει banger κομμάτια όπως το «Fever Ride», με την ασταμάτητη έμπνευση που ακούει στο όνομα Τάμτα, μας δίνει το μυσταγωγικό και τρυφερό «Dolini» μαζί με την ήρεμη δύναμη του Tsolimon, μας δίνει το ήσυχο και κρυστάλλινο «Έχω τόσες ζωές» με την ανυπέρβλητη Nalyssa Green, μας δίνει το pure art εικαστικό song/video clip «Καταδίκη». Η VASSIŁINA είναι γενναιόδωρη, όμορφη, ταλαντούχα και υπάρχει ανάμεσά μας. Ας την τιμήσουμε, λοιπόν, στις 15 Οκτωβρίου.

Μια μέρα πριν τα γενέθλια της



Τα λόγια από καρδιάς θα ενωθούν με το γεμάτο ζωντάνια δελτίο Τύπου. Αντιγράφουμε: How many lives can you live before you become someone else? Μια μέρα πριν από τα γενέθλιά της, η VASSIŁINA, μας καλεί να πενθήσουμε γιορτάζοντας όλα όσα αφήσαμε πίσω μας. Επιστρέφει στη Femmeland. Μόνο που αυτή τη φορά τίποτα δεν είναι όπως το άφησε. Σαν μια υπαρξιακή Alice in Wonderland, πέφτει ξανά μέσα στον κόσμο που δημιούργησε και συναντά τα ίχνη από όλες τις ζωές που έζησε εκεί. Πρόσωπα που αγάπησε, ανθρώπους που έχασε, παλιές εκδοχές του ίδιου της του εαυτού. Γιατί κάθε άνθρωπος που συναντάμε αφήνει πάνω μας ένα κομμάτι του και παίρνει μαζί του ένα κομμάτι από εμάς. Ζούμε τόσες ζωές μέσα σε μία. Σε κάθε μία γεννιόμαστε ως κάτι νέο και σε κάθε μία κάτι πρέπει να πεθάνει.

We kill a life and are REBORN, only to kill ourselves again.

Το REBIRTH είναι ένα cross-disciplinary performance γύρω από το album i.par.ksia.ko και το vinyl launch του: μουσική, σκηνογραφία, κίνηση, performance και απρόσμενες συναντήσεις επί σκηνής συνθέτουν μια τελετουργία μετάβαση.

Ένα ταξίδι πίσω στη Femmeland, όχι για να τη βρούμε όπως ήταν, αλλά για να την αποχαιρετήσουμε. Μια κηδεία και ένα birthday party μαζί. Ένα τελευταίο αντίο σε όλα όσα υπήρξαμε, λίγο πριν γίνουμε κάτι άλλο. Γιατί στο τέλος του rabbit hole, αυτό που αναζητάς δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που έχασες. Είσαι εσύ.

INFO

VASSIŁINA - i.par.ksia.ko live + vinyl launch

ΙΛΙΟΝ Plus, [Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα 104 34, Αθήνα]

Στις 15 Οκτωβρίου, στις 20:30

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Εισιτήριο στη πόρτα / Door Tickets: 15 €

Προπώληση γενικής Εισόδου / Pre Sale General Entry - €12

Προπώληση Γενικής Εισόδου + Υπογεγραμμένο Βινύλιο / Pre Sale General Entry + Signed Vinyl - €30.

Τιμή πώλησης βινυλίου στο χώρο / Vinyl price at the venue - €25

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Dress code: Alice in Femmeland

Συντελεστές

Concept & Art Direction: VASSIŁINA

Production: Lydia Labropoulou, KIKI MUSIC

Scenography: Matina Megkla

Movement / Choreography / Dramaturgy: Iokasti Mantzog

Styling: Vinyl Face

Visuals: Chara Spathi

Performers: Cyka de la blyat, Elina Dermirtziogloy, Pol Lapid, Iokasti Mantzog, Tammy tsanaka

Guests: TBA

Poster: Contino

Press: Katerina P. Trichia / TRUE COLOURS COMMS

Text: Ioannis Argyris

Special thanks to: Olga Brouma.

*H VASSIŁINA σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook