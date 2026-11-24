Η Allwyn γέμισε με …συναισθήματα την εμβληματική Sphere.

Από ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του Las Vegas ξεκίνησε το «ταξίδι» της πρώτης παγκόσμιας brand καμπάνιας της Allwyn, “Feel it all at Allwyn”. Στο πλαίσιο του FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026, η Allwyn «κατέλαβε» τη διάσημη Sphere, προβάλλοντας στην επιφάνειά της ένα δυναμικό οπτικό δημιουργικό διάρκειας 60 δευτερολέπτων, το οποίο ανέδειξε όλο το φάσμα των συναισθημάτων που γεννά το παιχνίδι.

Η ενέργεια αποτύπωσε με θεαματικό τρόπο τον στόχο της νέας καμπάνιας της Allwyn να τοποθετήσει το brand της ως κόμβο συναισθημάτων (“Home of all feelings”).

Το “Feel it all at Allwyn”, με τη δημιουργική υπογραφή της Forsman & Bodenfors, ζωντανεύει τον εταιρικό σκοπό της Allwyn να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους. Παράλληλα, σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη φιλοδοξία της να γίνει η κορυφαία εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, μέσα και από τις πρωτοβουλίες της για ένα ενιαίο παγκόσμιο brand.

Δείτε στο βίντεο την εντυπωσιακή παρουσία της Allwyn στη Sphere του Las Vegas: