Η VASSIŁINA στο Gazzetta: «Με ενθουσιάζει η μεταμόρφωση» (vids)

Η VASSIŁINA, που μας έχει ενθουσιάσει με το νέο single της, το «Katadiki», μιλά στο Gazzetta!

Η VASSIŁINA είναι καλλιτέχνιδα που σε ενθουσιάζει, σε ενδυναμώνει, σε εμπνέει! Ένα ασταμάτητο θαυμαστικό η πορεία της, η έκφρασή της, η performance της. Την ακούς και καταλαβαίνεις γιατί έχει νόημα η φαντασία στη ζωή μας. Εδώ και λίγο καιρό έχει κυκλοφορήσει το νέο single της, το «Katadiki» (σε μουσική TOTALWERK και της ίδιας, από «Kiki Music»). Το κομμάτι αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο του i.par.ksia.ko και αποτυπώνει μία αναγκαία θυσία που θα σε «ξυπνήσει» από μία κατάσταση στην οποία βρέθηκες άθελά σου. Στον απόηχο του «Fever Ride» ο λυτρωτικός κόσμος της Avant Pop καλλιτέχνιδας αποκαλύπτει ένα ακόμα κρυπτικό κομμάτι του. Σε λίγο καιρό (τον Μάρτιο) αναμένουμε και το νέο της άλμπουμ. Και είμαστε ενθουσιασμένοι! Η ξεχωριστή καλλιτέχνιδα -icon, πραγματικά- δέχτηκε να μας μιλήσει και την ευχαριστούμε πολύ.

Όταν ανακαλύπτω καλλιτέχνες όπως εσύ ενθουσιάζομαι. Εσένα τι σε ενθουσιάζει καλλιτεχνικά;

Με ενθουσιάζει η μεταμόρφωση. Όταν μια άρτιστ χτίζει έναν ολόκληρο κόσμο και δεν φοβάται να είναι υπερβολική, ευάλωτη ή «άβολη». Με τραβάνε οι άνθρωποι που ρισκάρουν συναισθηματικά και αισθητικά.

Όταν δημιουργείς, λειτουργείς με το συναίσθημα ή με τη λογική;

Δυστυχώς πάντα με το συναίσθημα. Δεν με ενδιαφέρει να το κάνω «σωστά».

Ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν την καλλιτεχνική σου ταυτότητα;

Η εμπειρία του να ζω ανάμεσα σε χώρες, το Λονδίνο, η ψυχική υγεία, οι θηλυκότητες γύρω μου, τα queer φιλενάδια μου και φυσικά η ομάδα μου. Ο Totalwerk, ο Bhukhurah, το Vinyl face και η μπάντα μου Werraki, Saber Rider και η Καλλιόπη Μητροπούλου.

«Στο live νιώθω ότι η μουσική μου ολοκληρώνεται. Είναι η στιγμή που όλα αποκτούν νόημα»

Πιστεύεις ότι στη σκηνή συντελείται η κορύφωση της δημιουργικής μεταμόρφωσής σου;

Ναι, απόλυτα. Στο live νιώθω ότι η μουσική μου «ολοκληρώνεται». Είναι η στιγμή που όλα αποκτούν νόημα.

Ποιο είναι το πιο όμορφο μέρος που έχεις παίξει live;

Το πιο μαγικό και ολοκληρωμένο live μου ήταν η παρουσίαση του δίσκου «Femmeland» στο Romantso.

Ποιο είναι το συνεκτικό στοιχείο ανάμεσα στο χάος και τον χορό;

Το συναίσθημα. Όλα ξεκινούν από εκεί. Ακόμα και στο πιο club κομμάτι μου υπάρχει ευαλωτότητα. Θέλω ο κόσμος να χορεύει και ταυτόχρονα να αισθάνεται κάτι.

«Πάντα με ιντριγκάρει ο συμβολισμός και η μυθοπλασία»

Στιχουργικά πώς λειτουργείς;

Γράφω βιωματικά αλλά με φαντασιακό φίλτρο. Πολλές φορές γράφω με εικόνες.

Η τύχη και η μόδα παίζουν ρόλο;

Δεν θέλω η μόδα να με «φοράει». Δεν με ενδιαφέρουν τα trends, αλλά αγαπώ τον συμβολισμό και την ταυτότητα στη μόδα. Τα ρούχα μπορεί να είναι απλά ρούχα, αλλά μπορούν και να δημιουργήσουν ένα νέο κόσμο και μια νέα ιστορία. Γι’ αυτό συνδέομαι τόσο με το Vinyl Face, γιατί η προσέγγισή του δεν είναι επιφανειακή, έχει αφήγηση.

Όσο για την τύχη, σίγουρα παίζει τεράστιο ρόλο στη ζωή μας. Είναι τύχη το με τι προνόμια γεννιέσαι και αυτά φυσικά επηρεάζουν την πορεία σου. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να βρεθείς πχ πρόσφυγας και όλα να είναι περιττά. Έχοντας το τυχερό προνόμιο της ασφάλειας η τύχη δεν μας καθορίζει απόλυτα και μπορούμε να επιλέγουμε και να δουλεύουμε για αυτά που θα αποκτήσουμε, αλλά και αυτό στην πραγματικότητα τύχη είναι.

Ποιες είναι οι επιρροές σου;

Avant pop, musical theatre, drag performance, μυθολογία, fairytales. Γι’ αυτό αγαπώ artists όπως η Chappel Roan, Bjork, fka twigs, Sophie, Arca, Caroline Polachek.

Ποια είναι η μεγαλύτερη καλλιτεχνική πρόκληση για σένα;

Να παραμένω ειλικρινής και ο εαυτός μου ενώ εξελίσσομαι.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει θέση στη δουλειά σου;

Στον συγκεκριμένο δίσκο ναι, σαν εργαλείο μεταμόρφωσης. Όχι για να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά σαν αναφορά στο πώς είναι να χάνεις την ταυτότητα σου.

Τι θα ακούσουμε στο νέο άλμπουμ;

Έναν πιο προσωπικό αλλά και πιο εξωστρεφή ήχο. Πολλές συνεργασίες που η κάθε μία έχει λόγο ύπαρξης και ελληνικό στίχο με έντονη εξομολόγηση.

Συνδέεται με τις προηγούμενες δουλειές σου;

Σίγουρα. Πάντα με ιντριγκάρει ο συμβολισμός και η μυθοπλασία. Κάθε δίσκος είναι συνέχεια του προσωπικού μου ημερολογίου και διαφορετικό κεφάλαιο της ίδιας διαδρομής.

Υπάρχουν συνεργασίες σε αυτό το άλμπουμ;

Ναι. Αρχικά ο δίσκος ήταν να γίνει EP μόνο με συνεργασίες, αλλά στην πορεία εξελίχθηκε σε ολοκληρωμένο άλμπουμ. Κάθε συνεργασία είναι επιλεγμένη συμβολικά, για να εκφράσει τις άπειρες ζωές και πιθανότητες που συνυπάρχουν μέσα μου.

Έχεις σκεφτεί τις live εμφανίσεις του νέου δίσκου;

Όχι ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να κάτσει ο δίσκος μέσα μου.

Ακούγοντάς σε, ένιωσα αγάπη και δύναμη να με πλημμυρίζει. Συμφωνείς ότι αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η αγάπη και η δύναμη;

Σ ευχαριστώ πολύ! Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό στην τέχνη, το να κάνει τον άλλον να νιώθει λιγότερο μόνος. Αν κάποιος φύγει από ένα live μου νιώθοντας κάτι μέσα του, τότε και εγώ θα είμαι γεμάτη.

VASSIŁINA

Η avant-pop rebel VASSIŁINA αποτελεί μία δυναμική προσθήκη στην οικογένεια της KIKI MUSIC. Μέσα από τον μουσικό πειραματισμό, μετασχηματίζει την mainstream pop σε ένα πιο προσωπικό και συναισθηματικά άμεσο πεδίο, φέρνοντας τον ακροατή πιο κοντά στον εσωτερικό του κόσμο.

Η εξερεύνηση της θηλυκότητας αποτελεί σταθερό άξονα της δισκογραφικής της πορείας — από το πρώτο της album FRAGMENTS έως τα πρόσφατα singles RED FLAG και DOLINI. Με θεατρική, αιθέρια σκηνική παρουσία και έντονη avant-garde αισθητική, πραγματοποιεί συστηματικά headline εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο.

Έχει εμφανιστεί στο εξώφυλλο του ROLLING STONE και έχει μιλήσει για το καλλιτεχνικό της όραμα σε διεθνή και ελληνικά μέσα όπως το METAL MAG και τη VOGUE Γερμανίας.

Η αντισυμβατική καλλιτέχνιδα έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα της ελληνικής ηλεκτρονικής και pop σκηνής, όπως Die Arkitekt, Tamta, Pan Pan, Turboflow3000 και Metaman. Τα τελευταία χρόνια διατηρεί σταθερή καλλιτεχνική συνεργασία με τον Pan Pan και τους Kadebostany, με τον οποίο έχει πραγματοποιήσει περιοδείες σε Ασία και Ευρώπη.

Η κυκλοφορία του τελευταίου της single Καταδίκη λίγο πριν κυκλοφορήσει οι νέος της δίσκος, σηματοδοτεί την αρχή της νέας ευρωπαϊκής περιοδείας της, ως opening act του Pan Pan αλλά και ως βασική τραγουδίστρια στο project του. Στο πλαίσιο της περιοδείας του θα ανοίξει πόλεις όπως Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο και Άμστερνταμ.

KIKI MUSIC

H KIKI MUSIC είναι μία ανερχόμενη δισκογραφική εταιρία που έρχεται για να ταράξει τα νερά της μουσικής σκηνής όπως την ξέρουμε. Με μασκότ 2 bossy φουτουριστικά γατιά, έρχεται για να μας κάνει preach: YOU ONLY LIVE 9 TIMES! Γι’ αυτόν τον λόγο, η ομάδα της KIKI MUSIC έχει αποστολή να βρει bops για να vibάρουμε σε κάθε μία από αυτές. Ήδη από τους πρώτους καλλιτέχνες που υπέγραψαν με την εταιρία, μπορούμε να περιμένουμε ένα non conforming artist roster, που πάει κόντρα σε κάθε τι safe και συντηρητικό. Ξεκινούν με μια μουσική βάση: electro, trap, pop και τη διαλύουν για να φτιάξουν κάτι δικό τους. Πειραματίζονται, μπλέκουν genres, σπάνε νόρμες. Δεν τους νοιάζει τι “παίζει” τώρα, τους νοιάζει τι νιώθουν. [KIKI MUSIC στο Instagram]

