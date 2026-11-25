Μια γιορτινή συλλογή γεμάτη αυθεντικές γεύσεις, χρώματα και μικρές απολαύσεις που γίνονται τα πιο ξεχωριστά δώρα των Χριστουγέννων.

Τα Χριστούγεννα είναι συνυφασμένα με τις πιο όμορφες αναμνήσεις, τις αγαπημένες μας γεύσεις και τη χαρά του να προσφέρουμε. Φέτος, η Citrus μάς προσκαλεί να ανακαλύψουμε ξανά τη μαγεία των γιορτών μέσα από τη νέα Gift Collection 2026, μια συλλογή που συνδυάζει την πλούσια γευστική παράδοση της Χίου με τη σύγχρονη αισθητική και τη δημιουργικότητα.

Με πρωταγωνιστές το αρωματικό Μανταρίνι Χίου και τη μαστίχα, η Citrus παρουσιάζει πρωτότυπες προτάσεις δώρων που κρύβουν μέσα τους μικρές ιστορίες και πολλή από τη χαρά των Χριστουγέννων.

Η αντίστροφη μέτρηση γίνεται πιο γλυκιά

Ανάμεσα στις προτάσεις της φετινής συλλογής ξεχωρίζει το νέο Citrus Advent Calendar 2026, που μετατρέπει την αναμονή σε μια καθημερινή γευστική έκπληξη.

Με 24 διαφορετικές λιχουδιές, από γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες μέχρι λουκούμια και μπισκότα, κάθε ημέρα του Δεκεμβρίου αποκτά τη δική της γλυκιά στιγμή.

Christmas Crackers με γεύση Χίου

Η Citrus δίνει τη δική της γευστική εκδοχή στα αγαπημένα χριστουγεννιάτικα crackers, παρουσιάζοντας τέσσερις διαφορετικές προτάσεις: Jolly Jam, Red Reindeer, Claus και Citrus Spirit.

Με παιχνιδιάρικο, πολύχρωμο σχεδιασμό και απολαυστικούς συνδυασμούς γεύσεων, τα Citrus Crackers κρύβουν στο εσωτερικό τους βαζάκια με μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού με Μανταρίνι Χίου.

Μικρά, πρωτότυπα και γεμάτα γεύση, αποτελούν μια ιδιαίτερη πρόταση για το γιορτινό τραπέζι ή ένα συμβολικό χριστουγεννιάτικο δώρο.

Μια συλλογή δώρων για κάθε γιορτινή στιγμή

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει ακόμη μια σειρά από προσεκτικά σχεδιασμένα gift sets, που συνδυάζουν διαφορετικές γεύσεις και υφές σε ξεχωριστές συσκευασίες.

Η Citrus δίνει ιδιαίτερη σημασία και στην παρουσίαση. Πολύχρωμες συσκευασίες, υφασμάτινα πουγκιά, πάνινες τσάντες και ξύλινα καφάσια μετατρέπουν κάθε σύνθεση σε ένα δώρο με τη δική του προσωπικότητα.

Με αναφορές στη φύση, τα αρώματα και τη γαστρονομική ταυτότητα της Χίου, η Citrus Gift Collection 2026 αποδεικνύει ότι η χαρά των Χριστουγέννων βρίσκεται συχνά στις πιο απλές, αυθεντικές στιγμές: σε μια γνώριμη γεύση, σε μια γλυκιά έκπληξη, σε ένα δώρο που επιλέχθηκε με σκέψη και αγάπη.

Αυτά τα Χριστούγεννα, η Citrus μάς προσκαλεί να χαρίσουμε κάτι περισσότερο από ένα δώρο: μια μικρή γευστική ανάμνηση από τη Χίο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το Instagram: @citrus_chios