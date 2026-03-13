Η VASSIŁINA τραγουδά μέσα στα όνειρά μας!

Η VASSIŁINA μόλις κυκλοφόρησε τον νέο της δίσκο «i.par.ksia.ko» (από Kiki Music) και το όνειρο έχει τη μορφή, την εικόνα, που του αξίζει.

Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων ακούει το θαύμα, ακούει εκείνη! Και όμως, αυτό δεν είναι το όνομά της. Εκείνη είναι μια άλλη, ένα ατελείωτο, απρόσμενο, δώρο που φέρει υπογραφή βασιλική, γήινη και υπεργήινη την ίδια στιγμή. Η άφυλη προσωπικότητα που ενώνει αρσενικό-θηλυκό είναι μια θεάρα που μοιράζει ματωμένα χαμόγελα, σάρκες ενηλίκων πάνω σε ατίθασα παιδιά και τις ασταμάτητες μεταμορφώσεις που έχει μέσα του κάθε καλλιτέχνης που σέβεται τον εαυτό του. Βάλτε όσες ταμπέλες θέλετε, κρατήστε τη dark pop, τη dance electronic, την avant garde προσέγγιση, έκφραση και υποκλιθείτε μπροστά στον μονόκερο που λέγεται VASSIŁINA. Δεν είναι μυθολογικό πλάσμα, είναι πλάσμα που υπάρχει για να ομορφαίνει τον γκρίζο πλανήτη μας.

Η νέα εικόνα της, η νέα μουσική της, είναι βγαλμένη από όνειρα που σχεδίασε ο Μποτιτσέλι και ο Νταλί. Τα λόγια θα μπορούσε να τα γράψει ο Μπουνιουέλ και σίγουρα να τα σκηνοθετήσει. Η VASSIŁINA και η νέα της ολοκληρωμένη δουλειά θα μπορούσε να είναι κομμάτι του «λανθιμικού» σύμπαντος. Η καλλιτέχνιδα που λατρεύουμε πια είναι μοναδική γιατί υπερασπίζεται την εξωστρέφειά μας, την ελεύθερη επιλογή μας, τη μοναδική μας απόδραση. Το νέο της άλμπουμ έχει τον τίτλο «i.par.ksia.ko» και μας δείχνει που οδηγεί η κουνελότρυπα του παραμυθιού: στον δικό μας κόσμο, αυτόν που φτιάχνουμε και διεκδικούμε μέσα από τα όνειρά μας.

Το όνειρο μέσα στην πραγματικότητα



Η VASSIŁINA θέλει να κρατήσει τον κόσμο του ονείρου μέσα στην πραγματικότητα και να κάνει το «περίεργο» αποδεκτό απ’ όλους. Όχι για να το υπερασπιστεί, αλλά για να αναδείξει την ομορφιά που αυτό κουβαλά και προσφέρει γενναιόδωρα σε όποιον θέλει να ακούσει-δει. Σε κάθε δουλειά της η εικόνα του λόγου είναι το κεντρικό σημείο, ο πυρήνας του project. Στο εν λόγω εγχείρημα ακούγοντας τα κομμάτια που το αποτελούν, δεν νιώθεις μόνο τα ανεβαστικά, απελευθερωτικά vibes, αλλά «βλέπεις» την απόδοση ενός πρωτοπόρου καλλιτέχνη που κάνει street art, πάνω σε σουρεαλιστικά μοτίβα και «μπήτνικ» διαδρομές. Βέβαια, εδώ δεν λειτουργεί μόνο η «αυτόματη γραφή», αλλά η έγνοια της δημιουργού να γνωρίσουμε τον άλλο κόσμο που υπάρχει δίπλα μας και ζει στη σκιά και ξυπνά τη νύχτα.

Το «i.par.ksia.ko» εκπέμπει σιγουριά, κομψότητα, ασφάλεια, απαλό άγγιγμα κι έναν δυναμισμό που προκύπτει από την ακαταπίεστη συμπεριφορά του ατόμου που θέλει να ζήσει όπως αυτό επιθυμεί. Τη VASSIŁINA την αγαπάμε για το θάρρος της να πειραματίζεται, να μη φοβάται κανένα συναίσθημα. Αυτός ο δίσκος ανήκει στο απλό και ουσιαστικό συμπέρασμα που λέει «κάνε ό,τι θες, αρκεί να μην πληγώνεις τους άλλους. Να τους αγαπάς μόνο».

Η σαγηνευτική φωνή της



Το άλμπουμ αποτελείται από δέκα τραγούδια περιλαμβάνει συνεργασίες με Pan Pan, Tamta, Nalyssa Green, Dolly Vara, Tsolimon. Τα πέντε απ’ αυτά (Katadiki, Red Flag, Dolini, fever Ride, Iparskiasko) τα είχαμε ακούσει, μεμονωμένα, πριν την κυκλοφορία του LP. Μαζί με τα υπόλοιπα δίνουν ολοκληρωμένη εικόνα γι’ αυτό που θέλει να εκφράσει η VASSIŁINA. Οι αντιφάσεις της ύπαρξης, η αστείρευτη ενέργεια και το ταξίδι σε τοπία ηχητικά-οπτικά που σε ξαπλώνουν σε σύννεφα που χαμήλωσαν μόνο για σένα. Δυναμισμός, ξέγνοιαστη διάθεση, χορευτικά «μπιτ», νωχελικές γραμμές και η σαγηνευτική φωνή της VASSIŁINA που μιλά για πολλά πράγματα, ψυχικά, συναισθηματικά, που μας αφορούν. Η ίδια μιλώντας για τον δίσκο έχει πει [σ.σ σε συνέντευξή της στο site «SounDarts.gr και στον Θοδωρή Κολλιόπουλο] πως είναι ο πιο αβίαστος δίσκος που έχω γράψει μέχρι τώρα και έχει πολλές συνεργασίες. Στην ουσία, τον έγραψα ολόκληρο σε μία εβδομάδα, μέσα σε μια έντονη υπαρξιακή κρίση. Μιλά για ζητήματα ψυχικής υγείας, για την κατάθλιψη και για το πώς είναι να προσπαθείς, αλλά και να αφήνεις πίσω κάποια πράγματα χωρίς να θέλεις να εγκαταλείψεις άλλα. Έχει πολύ να κάνει με το να μην ξέρεις πού ανήκεις και με το να ψάχνεις τη θέση σου στον κόσμο. O δίσκος κυκλοφορεί από την «Kiki Music».

