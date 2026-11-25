Το Gazzetta παρακολούθησε την παράσταση «Θύρα Μηδέν», στο θέατρο «Βέμπο». Ο θεατρικός λόγος συνάντησε, μέσα από τον Βέβηλο, τη ραπ και όλους εμάς!

Πριν «τρέξει» ο λόγος, «σκάει» το «γάρο», έτσι για να «γίνουμε» ρε παιδί μου. Αδερφέ, ανέβασε λίγο το μπιτ να ακούσουμε τον τυπά που ραπάρει. Αυτός είσαι! Λοιπόν, ακούστε πως έχει η φάση… Δεν έμαθα να μετράω και λίγα ξέρω να διαβάζω. Δεν ξεκινάω από το ένα και μια σειρά βγαίνει από το στόμα μου: εφτά, είκοσι ένα, δεκατρία και κάτι με την αστυνομία. Και ξέρεις, δεν τις πάω τις στολές, τα «στρουμφάκια» με τα κράνη και τα γκλομπ και τους άλλους με τα αστέρια και τις εντολές. Για μένα όλα είναι δρόμος, ένα ζευγάρι κοκάλινα γάντια και ένα καλό «πέσιμο».

Το γάρο σβήνει και το full face μπαίνει στην κωλότσεπη. Σκέφτομαι το πανί που μας πήραν και τρελαίνομαι! Ετοιμάζομαι. Το ραντεβού κλείστηκε σε κάποια άγνωστη λεωφόρο. Πάμε δικάβαλο και θα μπούμε με «πατητή». Τα «παραλάιζερ» και τα «κέρατα» έτοιμα. Σε κάποιο σημείο θα μας δώσουν και παλούκια. Τον ψηλό τον έχω σταμπάρει εδώ και καιρό και σίγουρα του χρωστάω μια καλή «τσιμπητή». Ο ράπερ σταματά. Κλειδώνουμε τον σύνδεσμο και πάμε να δείξουμε ότι εδώ, κουμάντο κάνουμε εμείς! Εμείς και οι άλλοι, εμείς οι άλλοι, εμείς που χαθήκαμε και καταδικαστήκαμε για ένα «τι ομάδα είσαι;», εμείς μέσα στη «Θύρα Μηδέν». Βέβηλε, αφηγήσου τη ζωή μας ρε μάγκα…

Βγαλμένο από τα σπλάχνα της εφηβικής-νεανικής ζωής μας

Η εισαγωγή είναι προϊόν μυθοπλασίας και η «Θύρα Μηδέν» υπάρχει στο θέατρο «Βέμπο». Εκεί που οι σκιές σέρνονται και η νύχτα είναι ήλιος ζεστός, εκεί συντελείται μια γνήσια θεατρική πράξη, εκεί ο καθρέφτης του θέατρου έχει το ίδιο μέγεθος με αυτό της ζωής. Η Αθηνά Χατζηαθανασίου γράφει και σκηνοθετεί ένα έργο είναι βγαλμένο από τα σπλάχνα της εφηβικής-νεανικής ζωής μας. Η οπαδική βία στο επίκεντρο και ο ράπερ Βέβηλος να είναι ο αφηγητής, ο σεμνός ερμηνευτής και ο σύγχρονος χορός μέσα σε ένα αληθινό και άγριο σκηνικό ζωής και θανάτου.

Η ατόφια θεατρική ματιά, που σημαίνει ότι δίνεται ο σωστός χώρος και χρόνος στον λόγο και την κίνηση των ηθοποιών, αναπνέουν οι ερμηνείες και οι κινήσεις, της Χατζηαθανασίου βασίζεται στο ρεαλιστικό και σπαρακτικό κείμενο που πρόκυψε μέσα από την έρευνα, τις συνεντεύξεις και τη δραματουργική επεξεργασία που έκανε μαζί με την Άντα Κουγιά. Η πρώτη ύλη ήταν εκεί: Ο σκληρός και αδιέξοδος κόσμος της οπαδικής βίας, των οπαδικών συνδέσμων, η εκμετάλλευση και χειραγώγηση των νεαρών οπαδών από τους ιδιοκτήτες των ομάδων Α.Ε, τα ναρκωτικά, τα εφηβικά σκοτάδια, η βία μέσα στο σπίτι, το σχολείο και οι γονείς που δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, τα όνειρα που καίγονται άμα τη εμφανίσει τους, η αγάπη που χάνεται, ο έρωτας που δεν ανθίζει και η απώλεια, ο θάνατος, που δίνει φωνή στη σιωπή. Αυτά είναι η «Θύρα Μηδέν» και αυτά μας έκαναν κομμάτια!

Αυτό το τρυφερό και βαθιά ανθρώπινο σημάδι

Η όλη φάση έχει ως εξής. Συναντάμε στο σήμερα τον Μάνο ο οποίος έχει μόλις αποφυλακιστεί. Ο Μάνος βρέθηκε πίσω από τα κάγκελα για τον φόνο του Στέφανου. Επεισόδιο οπαδικής βίας το καταχωρίσανε και ύστερα προχωρήσανε. Το συναντά μια δημοσιογράφος που θέλει να ακούσει την ιστορία του, να μάθει τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη νύχτα. Και αυτός πείθεται και αρχίζει να εξιστορεί για το πώς γεννήθηκαν οι σιωπές, τα άδεια βλέμματα και αυτοί οι άλλοι που ράβουν το σκοτάδι στο σώμα και την ψυχή μας.

Το «Θύρα Μηδέν» είναι σύγχρονο κοινωνικό έργο. Ξεκινά από τον αφοπλιστικό του ρεαλισμό και ανεβαίνει σε πεδία ρομαντισμού-λυρισμού για να αναδειχθεί η τρυφερότητα και η το βαθιά ανθρώπινο σημάδι του. Η Αθηνά Χατζηαθανασίου συντονίζει ένα σύνολο ηθοποιών που έχουν σημείο αναφοράς τον εξωτερικό-εσωτερικό παρατηρητή που λέγεται Βέβηλος. Ο γνωστός ράπερ δεν παρεμβαίνει λέγοντας μόνο κάποια τραγούδια του. Όχι. Είναι οργανικό κομμάτι της σκηνικής δράσης και την ακολουθεί με τον δικό του τρόπο. Ο Βέβηλος είναι κοντά στον χαρακτήρα που υποδύεται κρατώντας, όμως, τη σωστή απόσταση.

Η «Θύρα Μηδέν» είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Η αφηγηματική δράση, η πλοκή, η αποτύπωση εξωτερικών-εσωτερικών καταστάσεων, έρχεται μέσα από προσεγμένες, ουσιαστικές, ερμηνείες. Η Άντα Κουγιά και η Αθηνά Χατζηαθανασίου υποδύονται τις μανάδες του Μάνου και του Στέφανου αντίστοιχα. Άμεσες, χωρίς καμία περιττή κίνηση, λόγο, δίνουν καθαρά τη σχέση μητέρας-γιου και το πώς αναπτύσσεται αυτή σε να δυσλειτουργικό περιβάλλον. Η Κουγιά δε, μέσα από την καθοδήγηση της Χατζηαθανασίου, αποκρυσταλλώνει το πόνο της μάνας που έχασε το παιδί της. Συγκλονιστικό! Ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος παίζει πολλούς ρόλους, του πατέρα, του γυμναστή που στρατολογεί οπαδούς, του καθηγητή και βρίσκει το υψηλότερο σημείο κάθε ρόλου. Ο Γιώργος Λιάκος, ο Κώστας Φοίνιξ είναι συνοπαδοί του Σταμάτη Φακορέλλη. Οι δύο πρώτοι είναι ο «Αποστόλης» και ο «Γιώργος. Ο τρίτος είναι ο έφηβος-νεαρός «Μάνος». Οι τρεις τους δείχνουν χωρίς περιστροφές τα αδιέξοδα και τα σκοτάδια των ηρώων τους. Ο νεαρός «Μάνος» αποδίδει πειστικά το πώς γινόμαστε οι άλλοι, ο κακός εαυτό μας. Η Άντρια Ράπτη έχει το θράσος την αλαζονεία της δημοσιογράφου και η Ανατολή Τσελαρίδου αποπνέει ανθρωπιά και ζεστασιά.

Η παράσταση κυλά άνετα και αποτελεσματικά και σε αυτό συμβάλλει η επιμέλεια κίνησης του Αλέξανδρου Κεϊβάναη, όπως και οι φωτισμοί της Σεμίνας Παπαλεξανδροπούλου. Τα σκηνικά-κοστούμια της Γεωργίας Φωκά λειτουργικά και υποστηρικτικά, ενώ η πρωτότυπη μουσική - Ηχοτοπία – Στίχοι από τον Βέβηλο και τον Δημήτρη MCD Κρητικό ενισχύουν το συναίσθημα και το μήνυμα του έργου. Ο θεατρικός λόγος συναντά τον ραπ λόγο και μαζί τους η «Θύρα Μηδέν» κερδίζει το στοίχημα της συνομιλίας με το κοινό.

ΙNFO

«Θύρα Μηδέν»

Στο θέατρο «Βέμπο» [Καρόλου 18, Αθήνα, Μεταξουργείο]

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια: 110 λεπτά.

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Σημαντική σημείωση

Η παράσταση περιέχει σκηνές βίας.

Είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 16 ετών.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης γίνεται χρήση καπνού και χρήση στροβοσκοπικού φωτισμού.

Συντελεστές

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Αθηνά Χατζηαθανασίου

Πρωτότυπη μουσική - Ηχοτοπία - Στίχοι: Βέβηλος & Δημήτρης MCD Κρητικός

Επιμέλεια Κίνησης: Αλέξανδρος Κεϊβάναη

Σκηνικά - Κοστούμια: Γεωργία Φωκά

Σχεδιασμός Φωτισμών: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Video Art: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Μάρω Πέτλη, Παναγιώτα Χαϊδεμένου

Έρευνα - Συνεντεύξεις- Δραματουργική επεξεργασία: Άντα Κουγιά, Αθηνά Χατζηαθανασίου

Φωτογραφίες: Γιώργος Κασαπίδης

Γραφιστικά: Γιώργος Κασαπίδης & BEEZY STUDIO

Trailer: Θωμάς Παλυβός

Social Media: Ελευθερία Τριανταφύλλου

Γραφείο Τύπου/ Επικοινωνία: CALD – Le Canard qui Parle

Παραγωγή: Καλλιτεχνική Εταιρεία CALD Ο.Ε. & CALD PRODUCTIONS Α.Μ.Κ.Ε

Παίζουν οι: Βέβηλος, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Άντα Κουγιά, Γιώργος Λιάκος, Άντρια Ράπτη, Κωνσταντίνος Ρόδης, Ανατολή Τσελαρίδου, Σταμάτης Φακορέλλης, Κώστας Φοίνιξ, Αθηνά Χατζηαθανασίου

Μετάδοση Αγώνων: Μάκης Διόγος

