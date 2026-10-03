Το μυστήριο με τις 10.000 βαλίτσες στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ: Γιατί η Ταϊλάνδη κάλεσε τον στρατό

Χιλιάδες αποσκευές συσσωρεύτηκαν στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές χάος που χρειάστηκε ακόμη και στρατιωτική συνδρομή.

Μια απίστευτη εικόνα έχει δημιουργηθεί στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ, όπου περίπου 10.000 αποσκευές συσσωρεύτηκαν μέσα σε λίγες ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης. Η Thai Airways βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα τεράστιο πρόβλημα διαχείρισης, με χιλιάδες επιβάτες να περιμένουν τις βαλίτσες τους και την κατάσταση να προκαλεί ευρύτερες αναταράξεις στη λειτουργία της εταιρείας.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, όταν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες έκαναν πολλούς δρόμους της Μπανγκόκ απροσπέλαστους. Πολλοί εργαζόμενοι που ασχολούνται με τη διαχείριση των αποσκευών δεν κατάφεραν να φτάσουν στο αεροδρόμιο Suvarnabhumi, με αποτέλεσμα οι βαλίτσες να συσσωρεύονται πολύ γρηγορότερα από όσο μπορούσε να τις διαχειριστεί το διαθέσιμο προσωπικό.

Ο στρατός στη μάχη

Στις 29 Σεπτεμβρίου, η Thai Airways έκανε λόγο αρχικά για περίπου 5.000 βαλίτσες που είχαν μείνει στο αεροδρόμιο, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Chai Eamsiri να εκτιμά ότι θα μπορούσαν να εκκαθαριστούν μέσα σε 72 ώρες. Ωστόσο, το μέγεθος του προβλήματος αποδείχθηκε μεγαλύτερο και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οι αρχές μιλούσαν για περίπου 10.000 αποσκευές που είχαν συσσωρευτεί, εκ των οποίων περίπου 8.000 παρέμεναν προς διαχείριση.

Μέχρι τότε περίπου 1.800 βαλίτσες είχαν επιστραφεί στους ιδιοκτήτες τους, ενώ περίπου 100 άνδρες της Βασιλικής Αεροπορίας της Ταϊλάνδης κλήθηκαν να βοηθήσουν στην εκφόρτωση και ταξινόμηση χιλιάδων αποσκευών. Η κυβέρνηση έδωσε στη Thai Airways μερικές ημέρες για να αποκαταστήσει την κατάσταση, ενώ η εταιρεία περιόρισε προσωρινά ορισμένες πτήσεις ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει το συσσωρευμένο χάος.

Οι εικόνες από το Suvarnabhumi έκαναν τον γύρο του κόσμου, με σειρές από βαλίτσες να έχουν καταλάβει χώρους του αεροδρομίου και επιβάτες να ψάχνουν τις αποσκευές τους. Η κρίση δεν περιορίστηκε όμως μόνο στις βαλίτσες. Οι πλημμύρες προκάλεσαν ακυρώσεις δεκάδων πτήσεων και προβλήματα και στις υπηρεσίες cargo της Thai Airways.

Η εταιρεία ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι δημιουργεί 24ωρο σημείο αυτοπαραλαβής στο Suvarnabhumi, ώστε οι επιβάτες που δεν θέλουν να περιμένουν την αποστολή της βαλίτσας τους να μπορούν να την παραλάβουν οι ίδιοι, αφού πρώτα ελέγξουν ηλεκτρονικά ότι είναι διαθέσιμη.

Thai Airways calls in military to tackle major baggage backlog at Bangkok Suvarnabhumi Airport (BKK) 🇹🇭



A major baggage-handling disruption is affecting passengers at Bangkok’s Suvarnabhumi Airport after heavy rain and flooding across the city prevented some Thai Airways… pic.twitter.com/IbCEu6ApH9 — FL360aero (@fl360aero) September 28, 2026

Και ενώ η κατάσταση με τις αποσκευές άρχισε σταδιακά να βελτιώνεται, η κρίση είχε ήδη προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στην ίδια την Thai Airways.

Στις 2 Οκτωβρίου ο Chai Eamsiri ανακοίνωσε ότι απομακρύνθηκε από τη θέση του CEO από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η Thai Airways ανέφερε ότι θα ακολουθήσει διαδικασία διερεύνησης της διαχείρισης της κρίσης, ενώ ο Sumrid Sumneing ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου.

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