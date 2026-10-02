Οδύσσεια vs 300: Ιστορική μονομαχία στο ελληνικό Box Offixe για το ρεκόρ εικοσαετίας

Σε ασταμάτητη εισπρακτική τροχιά βρίσκεται η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, έχοντας ήδη ξεπεράσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων στις ελληνικές αίθουσες.

Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, «Οδύσσεια» με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον αποτελεί αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο παγκόσμιο box office.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν μελλοντικές υπερπαραγωγές, όπως το «Avengers: Doomsday» ή το «Dune Part III», θα καταφέρουν να πλησιάσουν τα επιτεύγματα της ταινίας.

Τα νούμερα στο ελληνικό box office: Κυνηγάει ιστορική πρωτιά και «300»

Στη χώρα μας, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν έχει επιβεβαιώσει προ πολλού την απόλυτη κυριαρχία της στους κινηματογράφους. Κατά την τελευταία εβδομάδα, προστέθηκαν ακόμη 7.035 εισιτήρια από 37 αίθουσες σε όλη την επικράτεια, διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό στα 1.042.021 εισιτήρια.

Με αυτή την εντυπωσιακή συγκομιδή, το έπος του Νόλαν πλησιάζει πλέον το ιστορικό ρεκόρ εικοσαετίας για ξενόγλωσση παραγωγή στην Ελλάδα, το οποίο κρατούν από το 2007 οι «300» του Ζακ Σνάιντερ με 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια.

Ελληνικό box office 24-27/9

Στην Καρδιά του Κτήνους - 22.728 εισιτήρια για το τετραήμερο 24-27/9 (95 αίθουσες), 34.317 συνολικά, μέχρι 30/9. Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη Encore - 19.631 εισιτήρια (46 αίθουσες), 26.631 συνολικά. Resident Evil - 14.256 εισιτήρια (80 αίθουσες), 59.841 συνολικά. Minions & Τέρατα - 10.769 εισιτήρια (74 αίθουσες), 207.900 συνολικά. Οδύσσεια - 7.035 εισιτήρια (37 αίθουσες), 1.042.021 συνολικά. Paw Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι - 5.125 εισιτήρια (37 αίθουσες) 32.670 συνολικά. Λογική και Ευαισθησία - 4.683 εισιτήρια (53 αίθουσες), 7.171 συνολικά. Spider-Man: Καινούργια Μέρα - 3.736 εισιτήρια (26 αίθουσες), 515.670 συνολικά. Σον το Πρόβατο & το Τέρας της Φάρμας - 3.177 εισιτήρια (41 αίθουσες), 3.434 συνολικά. Το Φορτίο - 1.909 εισιτήρια (23 αίθουσες), 2.624 συνολικά.

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