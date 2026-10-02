Γιατί η «Carrie» είναι η καλύτερη ταινία τρόμου όλων των εποχών

Η εκδίκηση ενός κοριτσιού που δέχτηκε την πιο σκληρή πράξη bullying στο σχολείο. Η "Carrie" είναι διαχρονική.

Πέρασαν πενήντα χρόνια από την αποκάλυψη εκείνης της ιστορίας που ένα νεαρό κοριτσι, μεγαλωμένο με ακραία αυστηρές συνθήκες από την θρησκόληπτη μητέρα της, έγινε βασίλισσα του χορού στο πάρτι του σχολειου και δευτερόλεπτα μετά, θύμα μιας φρικτής φάρσας.

Η Carrie ως τότε έκρυβε με κάθε τρόπο το μυστικό της, πως μπορούσε με τη δύναμη του μυαλού της να κατευθύνει αντικείμενα, ανθρώπους, οτιδήποτε. Τη στιγμή που έγινε ρεζίλι στα μάτια όλων των συμμαθητών της, η ψυχή και το μυαλό της δεν άντεξαν άλλο.Έβαλε μπρος μια εκδίκηση, που όμοια της δεν είχαμε ξαναδεί στο σινεμά.

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