Το γεγονός που άλλαξε τη ζωή του Γκάρι Όλντμαν για πάντα

Ο ορισμός του αντι-ήρωα στο Slow Horses, ο «άρρωστος» φαν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο νικητής σε μια μεγάλη μάχη 29 ετών, ο Γκάρι Όλντμαν.

Ο Γκάρι Όλντμαν πρωταγωνιστεί στο Slow Horses, την πιο επιτυχημένη σειρά του Apple TV, έχοντας στο παλμαρές του ένα σωρό τεράστιες επιτυχίες στο σινεμά, στο θέατρο, αλλά και στην τηλεόραση. Ίσως κάποια στιγμή να έμεινε λίγο παραπάνω σε ρόλους περιθωριακών χαρακτήρων, με μάτι που γυαλίζει λίγο περίεργα, όμως η αλήθεια είναι μια: Ό,τι κι αν έχει κάνει αυτός ο 68χρονος Βρετανός ηθοποιός, δηλαδή κινηματογραφικούς ρόλους όπως εκείνος του παρανοϊκόυ νταβατζή (True Romance), ενός θρυλικού Βρετανού πολιτικού (Ουίνστον Τσόρτσιλ στο "The Darkest Hour") ή αυτός του Κόμη Δράκουλα στην ομώνυμη ταινια του Φράνσις Φορντ Κόπολα, είναι ο ορισμός της καλής υποκριτικής.

Με αφορμή την πρεμιέρα του έκτου κύκλου του Slow Horses, επιχειρούμε να αναλύσουμε τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Γκάρι Όλντμαν. Αντί εισαγωγής, θα δανειστούμε μια ατάκα από την εμφάνιση του στο Toronto International Film Festival, εκεί όπου έδωσε συνέντευξη στο δημοσιογράφο Τζος Χόροβιτς.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr