Λαύριο: Πέντε φορές είχε ζητήσει βοήθεια από τις Αρχές η 32χρονη πριν την επίθεση - Ο πρώην της είχε συλληφθεί έναν μήνα νωρίτερα

Η 32χρονη είχε απευθυνθεί πέντε φορές στις Αρχές από τον Νοέμβριο του 2025, ενώ είχε εφοδιαστεί και με Panic Button

Η 32χρονη γυναίκα στο Λαύριο είχε καταγγείλει πέντε φορές στις Αρχές τον πρώην σύντροφό της για απειλές, πριν από την αιματηρή εισβολή του στο σπίτι της, όπου βρίσκονταν μαζί με τον νυν σύντροφό της και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στις Αρχές από τον Νοέμβριο του 2025, ενώ είχε εφοδιαστεί και με Panic Button στο κινητό της τηλέφωνο.

Είχε συλληφθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου

Ο 32χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, είχε συλληφθεί στις 3 Σεπτεμβρίου για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Κατά τη σύλληψή του είχαν εντοπιστεί στην κατοχή του ένας κόφτης και μια ράβδος. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής και όπως αναφέρουν στο zougla.gr, ο άνδρας φέρεται να απειλούσε συχνά την πρώην σύντροφό του, ενώ φέρεται να της φώναζε μεταξύ άλλων: «Θα σου λιώσω το κεφάλι».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο 32χρονος φέρεται να ανέβηκε στο μπαλκόνι της κατοικίας της 32χρονης στην περιοχή Καβοδόκανος, στο Λαύριο. Στο σπίτι βρίσκονταν η γυναίκα, ο νυν σύντροφός της και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας περίπου 2,5 και 1,5 ετών. Ο άνδρας φέρεται να έσπασε με βαριοπούλα τη τζαμαρία της μπαλκονόπορτας και να μπήκε στο σπίτι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας και τους δύο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ο 32χρονος φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις της πρώην συντρόφου του τις προηγούμενες ημέρες.

Στο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες

Η 32χρονη και ο σύντροφός της μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας. Στη συνέχεια, η γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, καθώς η κατάστασή της κρίθηκε σοβαρότερη.

Ο 32χρονος προσήχθη και συνελήφθη. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας, ενώ εξετάζονται τα περιστατικά και οι καταγγελίες που είχαν προηγηθεί της επίθεσης.

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