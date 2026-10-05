GWomen Summit 2026: Η Motor Oil έδωσε ενέργεια σε μια γενιά που ξεπερνά τα στερεότυπα

Η νέα γενιά αθλητριών δεν περιμένει να της πουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Διεκδικεί τη θέση της, ξεπερνά στερεότυπα και επιλέγει τον δικό της δρόμο.

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, το GWomen Sports Summit έφερε στο προσκήνιο τις γυναίκες του αθλητισμού, στρέφοντας φέτος το βλέμμα εκεί όπου γράφεται το επόμενο κεφάλαιο: στη Next Generation.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με κεντρική θεματική «Next Generation – The Future Is Happening Now» και ήταν αφιερωμένη στα κορίτσια που ξεκινούν τώρα, στις αθλήτριες που ήδη διεκδικούν τον χώρο τους και στα νέα πρότυπα που δημιουργούνται σήμερα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το πάνελ με γυναίκες οδηγούς powered by Motor Oil, που ανέδειξε μια διαφορετική πλευρά του αθλητισμού: εκεί όπου η ταχύτητα συναντά την επιμονή, η αγωνιστική δράση την προσωπική υπέρβαση και η αλλαγή των στερεοτύπων γίνεται πράξη.

Η Λία Πολυχρονίδη Co-Owner και Motorsport Coach της PRT Motorsport, η Μάγδα Βαρούχα, τραγουδοποιός και τραγουδίστρια, η Τόνια Κορρέ, πρωταθλήτρια αγώνων ταχύτητας μοτοσυκλέτας, και ο Κώστας Στεφανής, δημοσιογράφος και συνοδηγός αγώνων ράλι, με συντονίστρια την Ινώ Στεφανή, συζήτησαν για τη θέση των γυναικών στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, έναν χώρο που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενος.

Μέσα από προσωπικές εμπειρίες και διαφορετικές διαδρομές, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τη σημασία των γυναικείων προτύπων και της ορατότητας για τις νεότερες γενιές. Για ένα κορίτσι που θέλει να ασχοληθεί με τους αγώνες, το να βλέπει γυναίκες να βρίσκονται ήδη στην πίστα μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για να πιστέψει ότι μπορεί να βρεθεί και εκείνο στη θέση τους.

Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η ταχύτητα δεν έχει φύλο

Η νέα γενιά δεν περιορίζεται πλέον σε όσα θεωρούνταν παραδοσιακά «γυναικεία» ή «ανδρικά» αθλήματα. Διεκδικεί χώρο σε πίστες, γήπεδα, πισίνες και αγωνιστικούς χώρους, αλλά και σε πεδία όπως το σκάκι, όπου η απόδοση, η στρατηγική και η προσωπική προσπάθεια έχουν τον πρώτο λόγο. Τα όρια δεν είναι προκαθορισμένα και κανένα άθλημα δεν ανήκει αποκλειστικά σε ένα φύλο.

Η MOTOR OIL και το GWomen Summit 2026 έδωσαν χώρο σε μια συζήτηση που ξεπερνά τα όρια της αγωνιστικής δράσης. Γιατί η αλλαγή δεν αφορά μόνο τις γυναίκες που βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, αλλά και εκείνες που παρακολουθούν, εμπνέονται και ετοιμάζονται να πάρουν τη δική τους θέση.

Η Next Generation δεν είναι μια μακρινή υπόσχεση. Είναι τα κορίτσια που προπονούνται σήμερα, οι αθλήτριες που αγωνίζονται σήμερα και οι γυναίκες που ανοίγουν δρόμους σήμερα.

Γιατί το μέλλον δεν περιμένει να έρθει. Συμβαίνει τώρα.