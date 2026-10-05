Μαρουσάκης: Καλοκαιρινή εβδομάδα, αλλά από Παρασκευή αλλάζει ο καιρός
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Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.
Με βελτιωμένο καιρό και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα, μετά την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών.
Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς, ενώ περαιτέρω άνοδος αναμένεται τις επόμενες ημέρες.
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