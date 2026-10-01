ΗΠΑ: 36χρονη έφτιαξε «αίτηση για συζύγους» μέσω Google Form και πήρε πάνω από 240 απαντήσεις

36χρονη στις ΗΠΑ αποφάσισε να παρακάμψει τις εφαρμογές γνωριμιών, δημιουργώντας μια πρωτότυπη «αίτηση συζύγου» μέσω Google Form. Δεν τα πήγε κι άσχημα!

Μια ανύπαντρη γυναίκα στις ΗΠΑ σκαρφίστηκε έναν ασυνήθιστο τρόπο για να βρει σύντροφο. Αντί να βασίζεται μόνο στις εφαρμογές γνωριμιών, δημιούργησε μια λεπτομερή αίτηση στο Google Form, στην οποία ζητούσε από τους υποψήφιους συζύγους πληροφορίες για τη ζωή, τις συνήθειες και τους στόχους της σχέσης τους.

Η 36χρονη Άριν Πάτερσον, από τη Βόρεια Καρολίνα, μοιράστηκε τη φόρμα στα social media. Περισσότεροι από 240 άνδρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο.

Η Πάτερσον δήλωσε πως οι εφαρμογές γνωριμιών ήταν χάσιμο χρόνου, γι' αυτό αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική της αίτηση για να εντοπίσει άνδρες που ενδιαφέρονται σοβαρά για την εύρεση συντρόφου: «Είμαι ανοιχτή στο να γνωρίσω έναν όμορφο, έξυπνο, ευγενικό, πιστό και γενναιόδωρο άνδρα που ενδιαφέρεται για ραντεβού για καφέ, δείπνο, καλή συζήτηση και να δούμε πού θα οδηγήσουν τα πράγματα», έγραψε.

Τι περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο της Πάτερσον

Το ερωτηματολόγιο ξεπερνά τις βασικές λεπτομέρειες και ρωτά τους άνδρες για τους επαγγελματικούς τους στόχους, τις καθημερινές τους συνήθειες και τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Η Πάτερσον θέλει επίσης να κατανοήσει τις απόψεις τους για τον γάμο, την οικογενειακή ζωή και το τι περιμένουν από μια σχέση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να μοιραστούν τις δικές τους προσδοκίες και να καταγράψουν τα πράγματα που θεωρούν αδιαπραγμάτευτα σε μια σύντροφο. Οι ερωτήσεις αποσκοπούν στο να βοηθήσουν την Πάτερσον να καταλάβει αν ένας πιθανός υποψήφιος μοιράζεται τις ίδιες προτεραιότητες μαζί της πριν συναντηθούν. Η ίδια δήλωσε ότι έχει δοκιμάσει διάφορους τρόπους για να γνωρίσει κόσμο, όπως εφαρμογές γνωριμιών, δια ζώσης συναντήσεις και προξενιά από τρίτους.

Κι όμως! Τα social media την στήριξαν!

Η φόρμα της Πάτερσον συγκέντρωσε πολλά υποστηρικτικά σχόλια, με ορισμένους χρήστες να την επαινούν επειδή είναι ξεκάθαρη σχετικά με το τι ψάχνει σε έναν σύντροφο. Άλλοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν μια παρόμοια μέθοδο στη δική τους αναζήτηση σχέσης.

«Αυτό είναι σίγουρα τολμηρό και καινοτόμο! Σε παρακαλώ κράτα μας ενημερωμένους για τα αποτελέσματά σου», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος σχολίασε: «Προσεύχομαι να βρεις κάποιον αυθεντικό και στοργικό άνδρα, που να προσφέρει και να σε προστατεύει».

Κάποιος την επαίνεσε για την ειλικρίνειά της, γράφοντας: «Τέτοιες γυναίκες είναι σπάνιες, ανοιχτές, ειλικρινείς και τα βάζουν όλα εκεί έξω. Είναι καταπληκτική μόνο και μόνο γι' αυτό, κάθε άνδρας θα ήταν ευλογημένος να τη βρει!».

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