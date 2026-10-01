Κρήτη: Σοκαριστικά βίντεο από τις πλημμύρες - Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια και τα αμάξια χάθηκαν μες στα νερά

Ένας νεκρός, πλημμυρισμένοι δρόμοι και εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική συνθέτουν το τραγικό σκηνικό της καταστροφικής κακοκαιρίας στην Κρήτη, μέχρι στιγμής...

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές στην Κρήτη, καθώς το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει το νησί έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Η τραγωδία σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, όπου ένας 82χρονος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός κοντά στο ποιμνιοστάσιό του, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Όπως εκτίμησε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, ο άτυχος άνδρας επιχείρησε πιθανότατα να διασχίσει ορμητικό ρέμα για να επιστρέψει στο σπίτι του.

Σε επιφυλακή μέχρι την Κυριακή (4/10) - Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα διατηρηθούν με αυξομειώσεις έως το τέλος της εβδομάδας.

Όπως επισημαίνεται: «Συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (3/10). Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα, Πέμπτη, και έως το απόγευμα του Σαββάτου».

Πλημμυρικά φαινόμενα 1.10.26 Παλαικαστρο -Λασιθι Κρήτη.

Πηγή-sitia on line pic.twitter.com/HG0MFRJmxL — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) October 1, 2026

Υπερχείλισε ο Δρακουλιάρης: Δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης - Βίντεο που κόβουν την ανάσα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έχει δεχθεί συνολικά 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας. Μέχρι στιγμής, τα συνεργεία έχουν πραγματοποιήσει 17 μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία, 38 αντλήσεις υδάτων, καθώς και κοπές δέντρων.

Τα εντονότερα προβλήματα εστιάζονται στο Ηράκλειο, όπου υπερχείλισε ο ποταμός Δρακουλιάρης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά. Στους συγκεκριμένους οικισμούς οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απομακρύνουν 13 άτομα και να προχωρήσουν σε οκτώ αντλήσεις υδάτων.

Ανάλογες παρεμβάσεις έγιναν και στο Ρέθυμνο, κυρίως στις περιοχές Μυλοποτάμου και Ζωνιανών (3 μεταφορές ατόμων, 15 αντλήσεις), αλλά και στο Λασίθι, στον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας, όπου απομακρύνθηκε ένα άτομο και έγιναν 15 αντλήσεις. Στις προσπάθειες καθαρισμού των δρόμων από φερτά υλικά συνδράμουν και οι δήμοι με μηχανήματα έργου.

Κλειστά σχολεία και αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις από το 112

Λόγω των επικίνδυνων συνθηκών, με απόφαση του Δημάρχου Μυλοποτάμου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου θα παραμείνουν κλειστά και την Παρασκευή (2/10), με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, οικογενειών και εκπαιδευτικών.

Ταυτόχρονα, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε τρεις φορές το 112, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις:

Στις 09:34 για τον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας στο Ηράκλειο

Στις 10:02 για τον Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι

Στις 11:09 για τις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά στο Ηράκλειο

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