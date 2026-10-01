Βιετναμέζος έχτισε το δικό του υδροηλεκτρικό εργοστάσιο χρησιμοποιώντας νερό ποταμού, σωλήνες και μερικά τούβλα (vid)

Βιετναμέζος δημιουργός περιεχομένου μετέτρεψε το ρυάκι δίπλα στο σπίτι του σε μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ρεύματος.

Αυτό που για πολλούς θα ήταν απλώς ένα ρυάκι δίπλα στο σπίτι, για τον Chien-Tran μετατράπηκε σε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Βιετναμέζος δημιουργός περιεχομένου κατασκεύασε έναν μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό αξιοποιώντας το νερό που ρέει κοντά στην κατοικία του.

Χρησιμοποιώντας τούβλα, σωλήνες, μια τουρμπίνα και μια γεννήτρια, δημιούργησε ένα σύστημα ικανό να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα 220 Volt και να τροφοδοτεί ορισμένες από τις συσκευές του σπιτιού του.

Πώς μετέτρεψε το ρυάκι σε «υδροηλεκτρικό εργοστάσιο»;

Το εγχείρημα, το οποίο παρουσιάστηκε βήμα προς βήμα στο κανάλι του στο YouTube, «Mini Construction», αναπαράγει σε μικρή κλίμακα τη λειτουργία των μεγάλων υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Για την υλοποίησή του, ο Chien-Tran μελέτησε αρχικά το έδαφος και κατασκεύασε τοίχους από ενισχυμένα τούβλα.

Στη συνέχεια εγκατέστησε ένα σύστημα διοχέτευσης που κατευθύνει μέρος του νερού σε έναν κατακόρυφο σωλήνα. Στόχος ήταν η εκμετάλλευση της πτώσης του νερού, ώστε αυτό να φτάνει με επαρκή δύναμη μέχρι την τουρμπίνα.

Μόλις το νερό φτάσει στην τουρμπίνα, η ορμή του την υποχρεώνει να περιστραφεί. Αυτή η μηχανική ενέργεια μεταφέρεται στη συνέχεια στη γεννήτρια, η οποία την μετατρέπει σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Η εγκατάσταση κατάφερε ήδη να ανάψει μια λάμπα και να θέσει σε λειτουργία έναν ανεμιστήρα. Αφού περάσει από το σύστημα, το νερό επιστρέφει στη φυσική του κοίτη, μια μέθοδος γνωστή ως υδροηλεκτρικός σταθμός συνεχούς ροής.

Ορισμένα δημοσιεύματα υπολογίζουν τη μέγιστη εκτιμώμενη παραγωγή του έργου σε 13.200 κιλοβατώρες ετησίως, που ισοδυναμούν με περίπου 36 κιλοβατώρες την ημέρα.

Το έργο αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης από το ηλεκτρικό δίκτυο και στην παροχή μιας εναλλακτικής λύσης σε περίπτωση διακοπών ρεύματος. Σε αντίθεση με άλλες πηγές, των οποίων η παραγωγή εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, μια τέτοια εγκατάσταση μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, εφόσον υπάρχει επαρκής παροχή νερού.

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