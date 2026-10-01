Gwomen Sports Summit 2026: Με το HUAWEI WATCH GT 7 Pro η Φανή Χαλκιά στο ραντεβού με τη next Generation!

Η Φανή Χαλκιά έδειξε τον δρόμο προς τη next generation συμπαρουσιάζοντας το 5ο Gwomen Sports Summit, με το HUAWEI WATCH GT 7 Pro να είναι ο δικός της οδηγός στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, το GWomen έδωσε χώρο και φωνή στις γυναίκες του αθλητισμού, αλλά και στα κορίτσια που έρχονται για να γράψουν τη δική τους ιστορία.

Το Gwomen Sports Summit 2026 ήταν αφιερωμένο στη Next Generation. Στα κορίτσια που ξεκινούν τώρα, στις αθλήτριες που ήδη διεκδικούν τον χώρο τους, στα νέα πρότυπα που γεννιούνται σήμερα και ανοίγουν τον δρόμο για όσα θα ακολουθήσουν.

Την παρουσίαση του Summit ανέλαβαν δύο γυναίκες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό, η Ολυμπιονίκης Ξιφασκίας Δώρα Γκουντούρα και η Χρυσή Ολυμπιονίκης στα 400μ. εμπόδια Φανή Χαλκιά, η οποία είχε στον καρπό της έναν ακόμα ξεχωριστό «συμπαίκτη».

Το HUAWEI WATCH GT 7 Pro έκλεψε τις πρώτες εντυπώσεις, με την κομψότητα, τον premium σχεδιασμό του και τη λάμψη του.

Πέραν, όμως, της εξωτερικής εμφάνισης, ήταν το must-have της Φανής Χαλκιά σε μία ιδιαίτερη ημέρα για την ίδια και τον γυναικείο αθλητισμό, πάνω στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου.

Το GT 7 Pro της HUAWEI έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεσαι από το smartwatch σου. Με την μπαταρία του σε πλήρη φόρτιση, θα μπορούσε να ακολουθήσει τη Φανή Χαλκιά σε ακόμα… 20 summits, αφού προσφέρει αυτονομία ως και 21 ημέρες, απαλλάσσοντας έτσι κάθε άγχος για τη διάρκειά του.

Ο σχεδιασμός του τέτοιος που μπορεί θα μπορούσε να συνοδεύσει τη Φανή Χαλκιά από τον στίβο, μέχρι το stage, ενώ την εικόνα συμπληρώνει το νέο λουράκι EasyCross, το οποίο εξασφαλίζει απόλυτα ασφαλή και άνετη εφαρμογή στον καρπό.

Η αντοχή του, επίσης, δεν σταματά μόνο σε χρονικά πλαίσια, αφού επεκτείνεται και σε επίπεδα κατασκευής: η HUAWEI δεν συμβιβάστηκε με τα υλικά κατασκευής, με το κράμα τιτανίου στο μεσαίο πλαίσιο και τη nano-tech κεραμική στεφάνη να συνθέτουν το απόλυτο watch που συνδυάζει ανθεκτικότητα αλλά και χαμηλό βάρος.

Κάθε διάλειμμα, ήταν και μία ευκαιρία να πλοηγηθεί μέσα στο GT 7 Pro και τις προηγμένες health & wellness λειτουργίες, να τσεκάρει το Physical Readiness Score της, πέρα από όλες τις συνηθισμένες κινήσεις ρουτίνας που κάνεις κοιτώντας τον καρπό σου.

Κι όταν το σήμα για επιστροφή στη δράση δινόταν, εκείνη μπορούσε να συνεχίσει από εκεί που το άφησε, έχοντας το έξυπνο ρολόι της στις επάλξεις.

Aξίζει να σημειωθεί πως το HUAWEI WATCH GT 7 Pro είναι συμβατό με συσκευές Android και iOS.

The Future is Happening Now. Και το παρακολουθείς σε κάθε στιγμή, με το HUAWEI WATCH GT 7 Pro.