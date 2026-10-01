Ο πιο μικρός καρχαρίας στον κόσμο: Εντοπίστηκε νέο είδος με μήκος μόλις 20cm

Ένα νέο είδος μικροσκοπικού καρχαρία ανακαλύφθηκε στα βαθιά νερά του Μαυρίκιου που ξεχωρίζει για την ασυνήθιστα μεγάλη μύτη του.

Βαθιά στα νερά του Μαυρίκιου, στον νοτιοδυτικό Ινδικό Ωκεανό, ζει ένα είδος καρχαρία που μέχρι πρόσφατα ήταν άγνωστο στην επιστήμη.

Πρόκειται για έναν μικροσκοπικό φαναρόκαρχαρία (lanternshark), μια ομάδα ψαριών που παραμένει σε μεγάλο βαθμό μυστηριώδης, καθώς ζει σε μεγάλα βάθη και γνωρίζουμε ελάχιστα για τον τρόπο ζωής και την οικολογία της. Το νέο είδος ονομάστηκε Etmopterus bulbosus, λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου και διογκωμένου ρύγχους του. Μέχρι σήμερα είναι γνωστό από ένα και μοναδικό δείγμα, ένα θηλυκό μήκους 21,5 εκατοστών, το οποίο εντοπίστηκε σε βάθος μεταξύ 400 και 500 μέτρων και ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια αλιευτικής έρευνας με τράτα.

Οι ερευνητές του έδωσαν την κοινή ονομασία big-nosed lanternshark, δηλαδή «φαναρόκαρχαρίας με μεγάλη μύτη». Το σώμα του έχει καφέ και μαύρες αποχρώσεις, αλλά παρουσιάζει και μια χαρακτηριστική ελαφρώς μωβ απόχρωση. Το είδος εντάχθηκε στην ομάδα συγγενικών ειδών E. pusillus, ενώ παρουσιάζει ομοιότητες και με τον E. sentosus, μεταξύ άλλων λόγω μιας διευρυμένης περιοχής από δερματικά δόντια.

Καρχαρίες που ζουν στο σκοτάδι και φωσφορίζουν

Το γένος Etmopterus περιλαμβάνει συνολικά 43 γνωστά είδη, αρκετά από τα οποία έχουν την εντυπωσιακή ικανότητα να παράγουν φως, το οποίο οφείλεται σε εξειδικευμένα κύτταρα του δέρματος, τα λεγόμενα φωτοφόρα. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι ο βιοφωτισμός μπορεί να βοηθά τους καρχαρίες να προσελκύουν τη λεία τους ή ακόμη και να λειτουργεί ως άμυνα απέναντι σε θηρευτές.

Ο μικρότερος γνωστός καρχαρίας στον κόσμο είναι ο dwarf lanternshark, που φτάνει μόλις τα 21,2 εκατοστά όταν ενηλικιωθεί, ενώ με μήκος 21,5 εκατοστά, ο νεοανακαλυφθείς καρχαρίας βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο μέγεθος αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί το πραγματικό μέγιστο μέγεθός του. Από τα 43 είδη του γένους, τα 40 έχουν μέχρι σήμερα αξιολογηθεί από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN): 36 θεωρούνται Χαμηλού Κινδύνου, τρία έχουν ανεπαρκή δεδομένα και ένα χαρακτηρίζεται Ευάλωτο.

Το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά τα είδη ζουν σε βάθη μεγαλύτερα από εκείνα στα οποία πραγματοποιείται αλιεία με τράτες βυθού αποτελεί, σύμφωνα με τους ερευνητές, έναν σημαντικό παράγοντα προστασίας τους από τις επιπτώσεις της αλιευτικής δραστηριότητας. Για το νέο είδος, πάντως, πολλά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά και ένα από τα πιο προφανή είναι γιατί απέκτησε αυτό το τόσο χαρακτηριστικό μεγάλο ρύγχος.

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