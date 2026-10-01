Αφαίρεσαν φωλιά με 2.000 ασιατικές σφήκες και την έδωσαν στα παιδιά για εκπαίδευση: Επιχείρηση με σκούπα στο Βέλγιο

Ειδικοί χρειάστηκε να ανέβουν σε ψηλό δέντρο και να χρησιμοποιήσουν ειδική σκούπα για να απομακρύνουν φωλιά με 2.000 ασιατικές σφήκες από σχολική αυλή στην πόλη Άσσελτ του Βελγίου.

Μια φωλιά με περίπου 2.000 ασιατικές σφήκες απομακρύνθηκε την Τρίτη από την παιδική χαρά ενός δημοτικού σχολείου στο Άσσελτ της επαρχίας Λιμβούργου, στο Βέλγιο.

Η φωλιά βρισκόταν σε ψηλό δέντρο μέσα στον χώρο όπου έπαιζαν τα παιδιά και το ίδιο το σχολείο ζήτησε την απομάκρυνσή της, λόγω της θέσης της, όμως, η επιχείρηση απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή. Η χρήση δηλητηρίου αποκλείστηκε. Όπως εξήγησε ο επαγγελματίας απεντομώσεων Nicky Torbeyns, αν η φωλιά ψεκαζόταν με βιοκτόνο, οι σφήκες θα έπεφταν στο έδαφος και επειδή η παιδική χαρά δεν ήταν ασφαλτοστρωμένη, θα ήταν δύσκολο να απομακρυνθούν όλες, και έτσι το πρόβλημα έγκειται στο ότι οι σφήκες αυτές, ακόμα και νεκρές μπορούν να τσιμπήσουν για έως και δύο μέρες.

Έτσι, οι ειδικοί ανέβηκαν στο δέντρο με τη βοήθεια εναέριου ανυψωτικού μηχανήματος και χρησιμοποίησαν ειδική σκούπα για να ρουφήξουν τις σφήκες. Φορώντας προστατευτικές στολές, ο Torbeyns και ο συνάδελφός του απομάκρυναν τα έντομα, έκοψαν τη φωλιά από το δέντρο και την κατέβασαν στο έδαφος, ενώ μάλιστα, το σχολείο κράτησε τη φωλιά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

«Μόλις πλησιάσεις, οι σφήκες επιτίθενται»

Η διαδικασία, ωστόσο, έκρυβε αρκετούς κινδύνους. Όταν οι ειδικοί άρχισαν να κόβουν τα κλαδιά για να φτάσουν στη φωλιά, οι σφήκες αντιλήφθηκαν την παρουσία τους και άρχισαν να επιτίθενται, έτσι όσοι βρίσκονταν στο έδαφος χρειάστηκε να προστατευτούν. Ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος ήθελε να τραβήξει φωτογραφίες από την επιχείρηση, τσιμπήθηκε, ενώ ο χειριστής του εναέριου ανυψωτικού παρέμεινε μέσα στην καμπίνα με τις πόρτες κλειστές.

Ακόμη και ο συνάδελφος του Torbeyns, παρά τα προστατευτικά γυαλιά, δέχθηκε δηλητήριο στο μάτι. Όπως εξήγησε ο ίδιος, οι σφήκες δεν εκτοξεύουν συνήθως δηλητήριο καθώς πετούν, αλλά προσπαθούν να τσιμπήσουν. Το πρόβλημα είναι ότι οι προστατευτικές στολές διαθέτουν ένα είδος πλέγματος στο μπροστινό μέρος, στο οποίο οι επιθετικές σφήκες πετούν πάνω, παγιδεύονται και προσπαθούν να τσιμπήσουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κεντρί μπορεί να διαπεράσει το προστατευτικό κάλυμμα και να προκαλέσει την είσοδο δηλητηρίου στο μάτι υπό πίεση.

Ο εργαζόμενος ένιωσε έντονο κάψιμο, όμως ευτυχώς ο τραυματισμός του δεν αποδείχθηκε σοβαρός. Ο Torbeyns αναφέρει ότι αυτή την περίοδο οι εργασίες απομάκρυνσης φωλιών ασιατικών σφηκών είναι ιδιαίτερα αυξημένες. «Είμαστε σχεδόν πλήρως κλεισμένοι κάθε μέρα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι πέρυσι η ζήτηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη και σε ορισμένες περιπτώσεις το πρόγραμμα είχε κλείσει τρεις ημέρες νωρίτερα.

Η περίοδος, πάντως, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Όταν πέσουν τα φύλλα από τα δέντρα, οι φωλιές θα γίνουν πιο εύκολα ορατές και ο Torbeyns περιμένει ότι οι κλήσεις για την απομάκρυνσή τους θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο.