MEGA-Τhe Chase: Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής έκανε λάθος τα χρώματα της Νότιγχαμ Φόρεστ (vid)

Chaser απάντησε λάθος σε ερώτηση για τα χρώματα της Νότιγχαμ Φόρεστ και... χάρισε 10.200€ στους διαγωνιζόμενους με επικό buzzer beater.

Σουρεάλ καταστάσεις εκτυλίχθηκαν στο τηλεπαιχνίδι του MEGA, The Chase, με τον Chaser να αδυνατεί να απαντήσει σωστά σε ερώτηση για τη Νότιγχαμ Φόρεστ και να... δίνει 10.200 ευρώ στους διαγωνιζόμενους.

Η ερώτηση για τη Νότιγχαμ Φόρεστ που «έκαψε» τον Chaser

«Ποια είναι τα δύο χρώματα στο λογότυπο της Νότιγχαμ Φόρεστ;», ρώτησε η Μαρία Μπεκατώρου τον Αδέκαστο Επιθεωρητή και εκείνος φάνηκε απ' την αρχή πως δεν είχε ιδέα για την απάντηση. «Μπλε και άσπρο», είπα και προφανώς έκανες λάθος 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και μία απάντηση πριν τη δική του νίκη.

Οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι, έπειτα από σύσκεψη κατέληξαν στη σωστή απάντηση: «Μαρία θα πούμε κόκκινο και λευκό» και έτσι μοιράστηκαν 10.200 ευρώ. «Η Νότιγχαμ μας έδωσε τη νίκη», είπε ένας εκ των παικτών.

Υπενθυμίζουμε πως o Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδιοκτήτης του MEGA, έχει υπό την ιδιοκτησία του - πέρα από τον Ολυμπιακό - και τη Νότιγχαμ Φόρεστ, όπως και τη Ρίο Άβε.

