Απίθανο σκηνικό στο Chase: Χαλαρός παίκτης απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις στην τύχη και δικαιώθηκε (vid)

Ο Γιώργος πήγε χαλαρός και χωρίς άγχος στο «The Chase» του Mega και παρότι απάντησε στην τύχη όλες τις ερωτήσεις, προκρίθηκε στον τελικό.

Ένα απίθανο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο χθεσινό (27/1) επεισόδιο του «The Chase», το παιχνίδι γνώσεων του Mega με παρουσιάστρια την Μαρία Μπεκατώρου, όταν ένας παίκτης, ο Γιώργος αποδείχθηκε αρκετά τυχερός στον δεύτερο γύρο.

Ο Γιώργος, ο τελευταίος παίκτης της τετράδας, στον πρώτο γύρο κατάφερε να συγκεντρώσει 1.200 ευρώ. Ωστόσο, στον δεύτερο γύρο αποφάσισε να ρισκάρει και πήρε τη μεγάλη προσφορά του Σούπερ Αγοριού, που ήταν 4.000 ευρώ.

«Μου αρέσει που είσαι άνετος και με το χέρι στην τσέπη, αλλά βγάλε το γιατί θα σου χρειαστεί», είπε η Μαρία Μπεκατώρου στον Γιώργο που ήταν αρκετά χαλαρός. «Ήρθα και είτε μάζευα 200 ευρώ είτε 4.000 ευρώ, πάλι με την μεγάλη προσφορά θα πήγαινα. Επομένως πάμε με τα 4.000 ευρώ και ότι βγει, παιχνίδι είναι», είπε.

Κατά την διάρκεια της καταδίωξης, ο Γιώργος δεν ήταν σίγουρος για καμία απάντηση στις ερωτήσεις που του έτυχαν, αλλά βασίστηκε στο ένστικτο και την τύχη. «Μπορεί να είναι το Α, μπορεί το Β, μπορεί το Γ», έλεγε αφού έδινε την κάθε του απάντηση, με την παρουσιάστρια να μένει άναυδη τόσο με την χαλαρότητά του όσο και με την τύχη του.

Τελικά ο Γιώργος κατάφερε να φτάσει στη βάση του πίνακα και στην τελευταία ερώτηση «πόσα μετάλλια έχει κερδίσει στην ιστορία της η Εθνική Ελλάδας στο EuroBasket;», έδωσε την απάντηση «6» χωρίς όμως να είναι και πάλι σίγουρος. Με την απάντηση αυτή πήρε το εισιτήριο για τον τελικό τρελαίνοντας τους πάντες.

Για την ιστορία πάντως, ο Γιώργος και ο συμπαίκτης του Γιάννης πήγαν στον τελικό αλλά οι επτά σωστές απαντήσεις τους δεν ήταν αρκετές για να κερδίσουν το Σούπερ Αγόρι.

