Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα και συνθήκες Νοεμβρίου - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Ψυχρές αέριες μάζες εισβάλλουν στη χώρα μας, προκαλώντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αυτή η ατμοσφαιρική κατάσταση αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οπότε και προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου.

Η χώρα σήμερα παρουσιάζει διχοτόμηση στον καιρό της. Ανατολικά της Πίνδου και από το ύψος της Χαλκιδικής προς νότο, θα επικρατήσουν συννεφιές, με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Αντίθετα, στα βορειοδυτικά τμήματα αναμένονται εκτεταμένα διαστήματα ηλιοφάνειας και μειωμένες πιθανότητες για βροχοπτώσεις.

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