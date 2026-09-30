Gwomen Sports Summit 2026: Η bwin αγκαλιάζει το μέλλον του γυναικείου αθλητισμού

Στο 5ο Gwomen Sports Summit, το βλέμμα στράφηκε εκεί που γράφεται το επόμενο κεφάλαιο του γυναικείου αθλητισμού, στη νέα γενιά. Και η bwin ήταν ξανά παρών.

Το 5ο GWomen Sports Summit powered by ΔΕΗ, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ήταν αφιερωμένο στη Next Generation. Στα κορίτσια που ξεκινούν τώρα, στις αθλήτριες που ήδη διεκδικούν τον χώρο τους, στα νέα πρότυπα που γεννιούνται σήμερα και ανοίγουν τον δρόμο για όσα θα ακολουθήσουν.

Με κεντρικό μήνυμα «NEXT GENERATION - THE FUTURE IS HAPPENING NOW», αθλήτριες, προπονητές, γονείς και άνθρωποι του αθλητισμού μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες, μίλησαν ανοιχτά για τα στερεότυπα και τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν και, κυρίως, έδειξαν ότι η επόμενη γενιά δεν περιμένει το μέλλον. Το δημιουργεί ήδη.

Την παρουσίαση του Summit ανέλαβαν δύο γυναίκες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό, η Ολυμπιονίκης Ξιφασκίας και μέλος της οικογένειας της bwin, Δώρα Γκουντούρα και η Χρυσή Ολυμπιονίκης στα 400μ. εμπόδια Φανή Χαλκιά.

Μία από τις πιο δυνατές συναντήσεις της ημέρας, ήταν όταν η Δώρα Γκουντούρα άφησε τον ρόλο της παρουσιάστριας και έγινε η ίδια ομιλήτρια του πάνελ, μέσα από την ενότητα «Στις δύσκολες στιγμές, κανείς δεν αγωνίζεται μόνος» powered by bwin. Με τη General Manager της bwin, Ιωάννα Μπερίου, στο πλευρό της, συνομίλησαν με τη Φρόσω Πατσού για την πλευρά του πρωταθλητισμού που δεν φαίνεται πάντα στα μετάλλια: τις δύσκολες περιόδους, τους τραυματισμούς, την ψυχολογική πίεση και την ανάγκη ο αθλητής να αισθάνεται ότι οι άνθρωποι και οι συνεργάτες του βρίσκονται δίπλα του όχι μόνο στις νίκες, αλλά και στις δοκιμασίες.

Η bwin με την παρουσία της έδωσε ένα έμπρακτο παράδειγμα στις νέες αθλήτριες πως στον πρωταθλητισμό, σημασία έχει να μην παίζεις μόνος σου, έχοντας τους κατάλληλους συμπαραστάτες που θα είναι εκεί σε κάθε δύσκολη ή κρίσιμη στιγμή.

Παράλληλα, συνεχίζει να δίνει το παρών όπου δίνεται ο χώρος και η φωνή στις γυναίκες του αθλητισμού. Ειδικά, όταν πρόκειται για τη νέα γενιά, για τα κορίτσια που έρχονται για να γράψουν τη δική τους ιστορία.

Το GWomen Sports Summit 2026 έστειλε ένα σαφές μήνυμα: ότι το μέλλον του γυναικείου αθλητισμού δεν περιμένει. Είναι ήδη εδώ. Παίρνει σχήμα μπροστά στα μάτια μας, συμμετέχοντας, διεκδικώντας, εμπνέοντας.

