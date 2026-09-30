«Παρέλαβα τη μητέρα μου σε κώμα»: Νέες καταγγελίες για την λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, μετά τις καταγγελίες για τις συνθήκες νοσηλείας την λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια

Πληθαίνουν οι καταγγελίες σε βάρος ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, η οποία φέρεται να λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.

Παράλληλα, συγγενείς ασθενών περιγράφουν σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα στη νοσηλεία, αναφέροντας μεταξύ άλλων ανεπαρκές προσωπικό, ελλιπή φροντίδα και πιθανές αστοχίες στη χορήγηση φαρμάκων.

Οι καταγγελίες συγγενών για τη νοσηλεία

Μιλώντας στην ΕΡΤ, γιος πρώην ασθενούς υποστήριξε ότι το διαθέσιμο προσωπικό δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών των νοσηλευόμενων, ενώ όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πολλές φορές αναγκαζόταν ο ίδιος να αναλαμβάνει να ταΐζει τη μητέρα του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι σημειώθηκαν λάθη στη χορήγηση των φαρμάκων της, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία του, είχαν ως αποτέλεσμα να μην ρυθμίζεται σωστά το σάκχαρό της.

Μία ακόμη σοβαρή καταγγελία αφορά ασθενή που μεταφέρθηκε στην κλινική για φυσικοθεραπεία, με συγγενή της να υποστηρίζει ότι περίπου 20 ημέρες αργότερα επέστρεψε για να την παραλάβει και διαπίστωσε σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Όπως περιγράφει, ενημερώθηκε από την κλινική ότι «δεν πάει καλά η μητέρα, να την πάρετε να την πάτε σε ένα νοσοκομείο». Όταν την παρέλαβε, σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση, ενώ στο πόρισμα γινόταν λόγος για αφυδάτωση.

Ανάλογες αναφορές έχουν γίνει και διαδικτυακά από συγγενείς ασθενών, με έναν από αυτούς να υποστηρίζει ότι μετέφερε άνθρωπό του στην κλινική με κινητικά προβλήματα και, όταν τον παρέλαβε, αντιμετώπιζε λοίμωξη του αναπνευστικού και του ουροποιητικού. Όπως αναφέρει, χρειάστηκε στη συνέχεια να δώσει μάχη για τη ζωή του. Άλλη καταγγέλλουσα περιγράφει εικόνα παραμέλησης κατά τις επισκέψεις της στον δικό της άνθρωπο, υποστηρίζοντας ότι τον έβρισκε απεριποίητο και «λερωμένο με εμετούς». Η ίδια εξέφρασε την απογοήτευσή της, λέγοντας ότι έκαναν μεγάλο λάθος που τους εμπιστεύτηκαν.

Στο επίκεντρο και οι χρεώσεις

Στις καταγγελίες περιλαμβάνονται και αναφορές για τα ποσά που ζητούνταν από ασθενείς, με έναν από τους καταγγέλλοντες να υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο, για τρεις έως τέσσερις συνεδρίες. Όπως ανέφερε, το ποσό αφορούσε την αμοιβή του γιατρού, τα φάρμακα και το κρεβάτι, απαντώντας καταφατικά στην ερώτηση εάν πρόκειται για ασθενή με καρκίνο.

Η συγκεκριμένη καταγγελία, όπως και οι υπόλοιπες, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, με την υπόθεση να έχει ήδη προκαλέσει εισαγγελική παρέμβαση και την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών σχετικά με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στην κλινική.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν και τα παραστατικά που είχαν υποβληθεί για την καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της δομής, καθώς και κατά πόσο οι προβλεπόμενοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

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