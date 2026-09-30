5 τρόποι που μαρτυρούν ότι χειραγωγείσαι από έναν τοξικό άνθρωπο

Αν αυτά τα παραδείγματα σου ακούγονται οικεία, τότε συναναστρέφεσαι με έναν τοξικό άνθρωπο. Μήπως αυτό ήρθε ώρα να αλλάξει;

Ένας από τους στόχους μας σε αυτή τη ζωή είναι να περιβαλλόμαστε από ανθρώπους που μας αγαπούν, μας σέβονται και μας στηρίζουν στις δυσκολίες της ζωής. Από την άλλη, όλοι προσπαθούμε να αποφύγουμε τους τοξικούς και χειριστικούς ανθρώπους, οι οποίοι μας δημιουργούν εμπόδια, μας υποτιμούν και γενικότερα στοχεύουν στο να μας απομακρύνουν από την αυτοεκτίμηση και την αυτοαγάπη.

Ο τοξικός άνθρωπος βλέπει το καλό μόνο στο πεδίο γύρω από τον εαυτό του και αδιαφορεί για τους υπόλοιπους. Έχει ανάγκη να ελέγχει όσους τον περιβάλλον, προκειμένου να τους κρατάει πάντοτε ένα βήμα πίσω αυτόν. Η χειραγώγηση είναι μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για να υποβαθμίσει, ακόμα κι αν εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Πράττει με τρόπο, έχει σχέδιο και κυρίως στόχο.

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