Ηράκλειο: Προσωρινά κρατούμενος ο 40χρονος που φέρεται να παρακολουθούσε γυναίκες, κατείχε εκατοντάδες αρχεία κακοποίησης ανηλίκων

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 40χρονος στο Ηράκλειο, μετά τις καταγγελίες τριών γυναικών και την εύρεση εκατοντάδων επίμαχων ψηφιακών αρχείων στον υπολογιστή του.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 40χρονος που συνελήφθη στο Ηράκλειο, μετά τις καταγγελίες τριών νεαρών γυναικών για επίμονη παρακολούθηση και παρενόχληση, ενώ κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ήταν πολύωρη και, σε συμφωνία με τον εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Οι καταγγελίες των τριών γυναικών

Η υπόθεση ξεκίνησε από τις καταγγελίες τριών νεαρών γυναικών, ηλικίας 18, 20 και 25 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 40χρονος φέρεται να παρακολουθούσε τις γυναίκες και να προσέγγιζε τα σπίτια τους.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση της 18χρονης, η συμπεριφορά του φέρεται να είχε επαναληφθεί, με την ίδια να απευθύνεται στις Αρχές και να συγκεντρώνει στοιχεία από περιστατικά που, όπως κατήγγειλε, της είχαν προκαλέσει φόβο και αναστάτωση.

Ο ίδιος, κατά την απολογία του, φέρεται να παραδέχθηκε ότι παρακολουθούσε την 18χρονη, υποστηρίζοντας ότι είχε αποκτήσει εμμονή μαζί της. Αρνήθηκε, ωστόσο, ότι προχώρησε σε ασελγείς πράξεις, ενώ αρνήθηκε ότι παρακολουθούσε τις άλλες δύο γυναίκες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Στο μικροσκόπιο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής

Κατά την έρευνα της Αστυνομίας στο σπίτι και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του 40χρονου εντοπίστηκαν εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Παράλληλα, βρέθηκε οπτικό υλικό που φέρεται να καταγράφει γυναίκες στο εσωτερικό κατοικιών χωρίς τη συναίνεσή τους. Το ψηφιακό υλικό έχει κατασχεθεί και αναμένεται να εξεταστεί εργαστηριακά, προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε στον υπολογιστή.

Για τα αρχεία που αφορούν ανηλίκους, ο 40χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει πώς βρέθηκαν στον υπολογιστή του. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι κατέβαζε επί πληρωμή πορνογραφικό υλικό ενηλίκων. Ο συνήγορός του, Δημήτρης Μουτσελάκης, χαρακτήρισε κρίσιμη την εργαστηριακή εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, ώστε να διαπιστωθεί η προέλευση και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε το επίμαχο υλικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, το υλικό έφτασε στον υπολογιστή του μέσω κακόβουλου λογισμικού. Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ το σύνολο των ψηφιακών πειστηρίων αναμένεται να αξιοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης.