Το καρτοτηλέφωνο που έγινε «εθνικός θησαυρός»: Σχεδόν 1.000 κλήσεις μέσα στις φωτιές της Black Summer στην Αυστραλία

Σχεδόν 1.000 κλήσεις έγιναν από ένα καρτοτηλέφωνο στη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών Black Summer, που πλέον αναγνωρίστηκε για την ιστορική του σημασία.

Ένα απλό καρτοτηλέφωνο έξω από εμπορικό κέντρο στη Νότια Νέα Ουαλία απέκτησε ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Αυστραλίας, καθώς αναγνωρίστηκε για τον πολιτιστικό και κοινωνικό του ρόλο κατά τις καταστροφικές πυρκαγιές της Black Summer.

Το δημόσιο τηλέφωνο βρίσκεται έξω από το Narooma Plaza, στον Princes Highway, στην πόλη Narooma. Κατά τη διάρκεια και μετά τις πυρκαγιές, χρησιμοποιήθηκε σχεδόν 1.000 φορές μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή το χρησιμοποιούσαν για να επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους, να ενημερώσουν ότι είναι ασφαλείς ή να μάθουν τι είχε συμβεί σε γειτονικές περιοχές.

Το τηλέφωνο που έγινε σημείο επικοινωνίας μέσα στις φλόγες

Οι πυρκαγιές της Black Summer, που έπληξαν την Αυστραλία το 2019 και το 2020, δημιούργησαν συνθήκες στις οποίες η επικοινωνία έγινε ιδιαίτερα δύσκολη. Στη Narooma, κάτοικοι και τουρίστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πορτοκαλί ουρανό, πυκνούς καπνούς και διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες. Η ιστορικός Naomi Parry Duncan βρισκόταν στη Narooma την Πρωτοχρονιά του 2020 και ήταν μεταξύ των ανθρώπων που χρειάστηκε να καταφύγουν σε κέντρο εκκένωσης καθώς οι φωτιές πλησίαζαν. Όπως περιέγραψε, εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε ούτε σήμα κινητής τηλεφωνίας ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να κατευθύνονται στα τρία δημόσια τηλέφωνα της πόλης.

Οι ουρές μπροστά από τα τηλέφωνα έγιναν μέρος της καθημερινότητας εκείνων των ημερών. Οι άνθρωποι περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους, ενώ γύρω τους επικρατούσε η αβεβαιότητα που είχε προκαλέσει η καταστροφή. Για ορισμένους, η κλήση ήταν ένας τρόπος να πουν στους δικούς τους ανθρώπους ότι είχαν καταφέρει να παραμείνουν ασφαλείς. Για άλλους, ήταν η ευκαιρία να ενημερώσουν ότι είχαν χάσει τα πάντα από τις πυρκαγιές. Η Parry Duncan, η οποία ηγήθηκε της προσπάθειας για την καταχώριση του τηλεφώνου στο μητρώο του National Trust of Australia NSW, περιέγραψε τις ουρές ως έναν χώρο όπου άγνωστοι άνθρωποι μοιράζονταν, έστω και για λίγο, την ίδια εμπειρία.

Τα καρτοτηλέφωνα δεν έχουν εξαφανιστεί

Η σημασία του συγκεκριμένου καρτοτηλεφώνου αναγνωρίστηκε επίσημα από το National Trust of Australia NSW, με το τηλέφωνο να αποκτά πλέον ειδική πινακίδα από μπρούντζο. Η πινακίδα, διακοσμημένη με φύλλα ευκαλύπτου, σηματοδοτεί την ιστορική του σημασία. Παράλληλα, εξετάζεται η αναγνώριση και άλλων δημόσιων τηλεφώνων στην Αυστραλία, μεταξύ των οποίων ένα σε απομακρυσμένη περιοχή του Queensland και ένα ακόμη στη Μελβούρνη.

Παρά την εξάπλωση των smartphones, τα καρτοτηλέφωνα εξακολουθούν να έχουν πρακτική σημασία στην Αυστραλία. Η Telstra είναι υποχρεωμένη να διατηρεί περίπου 14.000 καρτοτηλέφωνα σε ολόκληρη τη χώρα. Από τα μέσα του 2021, οι τοπικές και εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά τηλέφωνα είναι δωρεάν. Μόνο μέσα στο τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν περίπου 25 εκατομμύρια κλήσεις από καρτοτηλέφωνα, μεταξύ των οποίων περίπου 300.000 κλήσεις προς το 000, τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας, και γραμμές υποστήριξης σε κρίσεις. Η Telstra έχει επίσης ενισχύσει την ανθεκτικότητα του δικτύου της, μεταξύ άλλων με εφεδρικές λύσεις ηλεκτροδότησης, ώστε να αποκαθίσταται ταχύτερα η επικοινωνία σε περιπτώσεις καταστροφών.

Ένα κομμάτι της κοινωνικής ιστορίας

Για την Parry Duncan, η αξία των δημόσιων τηλεφώνων ξεπερνά την επικοινωνία σε περιόδους φυσικών καταστροφών. Όπως υποστήριξε, τα καρτοτηλέφωνα αποτελούν εδώ και δεκαετίες κομμάτι της κοινωνικής ιστορίας της Αυστραλίας. Στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, από γυναίκες που αναζητούσαν εργασία ή προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από κακοποιητικές σχέσεις, ενώ συνέβαλαν και στη διατήρηση της επικοινωνίας απομακρυσμένων και Indigenous κοινοτήτων.

Το καρτοτηλέφωνο της Narooma, επομένως, δεν διατηρείται απλώς ως ένα παλιό κομμάτι τεχνολογίας. Η επίσημη αναγνώρισή του συνδέεται με τον ρόλο που έπαιξε σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης αυστραλιανής ιστορίας.

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