Ο 73χρονος που παράτησε την IBM για μια καλύβα στις Άλπεις: «Τα ζώα με αναγνωρίζουν και γι' αυτό με αποδέχονται»

Ο Oreste Forno άφησε πίσω του την καριέρα στην IBM και επέλεξε τη ζωή στις ιταλικές Άλπεις, σε μια καλύβα στα 2.000 μέτρα, ανάμεσα σε δάση και άγρια ζώα.

Ο Oreste Forno είναι 73 ετών και κάποτε εργαζόταν ως προγραμματιστής στην αμερικανική πολυεθνική IBM. Σήμερα, όμως, η καθημερινότητά του απέχει πολύ από εκείνη ενός ανθρώπου που εργάζεται στον κόσμο της τεχνολογίας.

Έχει επιλέξει να περνά μεγάλο μέρος της ζωής του στις Άλπεις Ρετίκες, κοντά στη Σοντρίο της Ιταλίας, σε μια καλύβα που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων.

Η ζωή μακριά από την πόλη

Η σχέση του Oreste με τα βουνά ξεκίνησε από νεαρή ηλικία. Γνώρισε την περιοχή όταν ήταν έφηβος και γοητεύτηκε από τις Άλπεις, ενώ η αγάπη του για την ορειβασία τον οδήγησε τελικά σε μια εντελώς διαφορετική επιλογή ζωής. Στη δεκαετία του 1990 κατασκεύασε την καλύβα του σε ένα απομονωμένο αλπικό λιβάδι, μακριά από τον αστικό τρόπο ζωής. Για να φτάσει κανείς σήμερα εκεί, ο δρόμος σταματά περίπου στα 1.600 μέτρα και από εκεί χρειάζεται περίπου μία ώρα πεζοπορίας μέσα από το δάσος. Το τοπίο γύρω από την καλύβα περιλαμβάνει δάση, καταρράκτες και άγρια ζώα.

Η ζωή σε αυτό το υψόμετρο δεν έχει, προφανώς, τις ανέσεις που θεωρούνται δεδομένες στην πόλη. Η καλύβα διαθέτει τζάκι, το οποίο ο Oreste χρησιμοποιεί τόσο για να ζεσταθεί όσο και για να μαγειρέψει. Για νερό μπορεί να χρησιμοποιήσει μια κοντινή φυσική πηγή, ενώ διαθέτει και ένα μικρό ηλιακό πάνελ. Έτσι, η καθημερινότητά του βασίζεται σε πολύ πιο απλές υποδομές και σε μια στενή σχέση με το φυσικό περιβάλλον.

«Τα ζώα με αναγνωρίζουν»

Ο Oreste έχει αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με την άγρια φύση γύρω από την καλύβα. Όπως έχει δηλώσει, έχει την αίσθηση ότι τα ζώα της περιοχής «με αναγνωρίζουν και γι' αυτό με αποδέχονται». Περιγράφει, μάλιστα, τη ζωή του εκεί με ιδιαίτερα θετικό τρόπο, λέγοντας ότι δεν βαριέται ποτέ και παρομοιάζοντας το περιβάλλον του με έναν παράδεισο. Η ιστορία του Oreste παρουσιάστηκε από το ιταλικό κανάλι The Pillow, το οποίο τον συνάντησε στην καλύβα του στις Άλπεις Ρετίκες.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου 24 λεπτών, δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2024 και καταγράφει την καθημερινότητά του στο βουνό, αλλά και την πορεία που τον οδήγησε να επιλέξει αυτή τη ζωή. Από έναν κόσμο γραφείων και τεχνολογίας, ο 73χρονος έχει περάσει σε έναν κόσμο όπου το τζάκι, η πηγή, το δάσος και τα ζώα αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς του, σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία των ιταλικών Άλπεων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ