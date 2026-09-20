Aπίστευτη κληρονομιά-ατυχία: Βρήκε 2 δισ. ιταλικές λιρέτες σε τραπεζική θυρίδα, αλλά δεν μπορεί να τις εξαργυρώσει

Μια κληρονομιά που έμοιαζε με χρυσάφι αποδείχθηκε άχρηστη: 51χρονος βρήκε 2 δισ. λιρέτες αλλά δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει

Ένα απρόσμενο εύρημα περίμενε έναν 51χρονο από το Κούνεο του Πιεμόντε στην Ιταλία, όταν ανέλαβε να τακτοποιήσει την κληρονομιά του θείου του.

Μέσα σε τραπεζική θυρίδα που διατηρούσε ο εκλιπών βρέθηκαν 2 δισ. ιταλικές λιρέτες, το παλιό νόμισμα της Ιταλίας, το οποίο αντικαταστάθηκε οριστικά από το ευρώ το 2002. Τα χαρτονομίσματα παρέμεναν στη θυρίδα για σχεδόν 25 χρόνια, στοιβαγμένα και ουσιαστικά ξεχασμένα, και όταν ο κληρονόμος τα εντόπισε, θέλησε να μάθει αν μπορούσε να τα μετατρέψει σε ευρώ.

Η περιουσία υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να εξαργυρωθεί

Η τράπεζα παρέπεμψε την υπόθεση στην Τράπεζα της Ιταλίας, η οποία όμως ενημέρωσε τον 51χρονο ότι η μετατροπή λιρετών σε ευρώ δεν είναι πλέον δυνατή. Η επίσημη προθεσμία για την ανταλλαγή του παλιού νομίσματος έληξε το 2012. Έτσι, παρά το γεγονός ότι το ποσό ανέρχεται σε 2 δισεκατομμύρια λιρέτες, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ με βάση την αμετάκλητη ισοτιμία που είχε οριστεί κατά την εισαγωγή του ευρώ, ο κληρονόμος δεν μπορεί να το εξαργυρώσει μέσω της κανονικής διαδικασίας.

Για τον ίδιο, πρόκειται για ένα τεράστιο οικονομικό πλήγμα, αφού έχει στα χέρια του ένα ποσό που κάποτε είχε σημαντική αξία, αλλά σήμερα δεν μπορεί να το μετατρέψει στο νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Ιταλία. Ο 51χρονος, πάντως, δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την υπόθεση, καθώς έχει απευθυνθεί σε ένωση με εξειδίκευση σε νομικά ζητήματα, αναζητώντας αν υπάρχει κάποια νομική οδός που θα μπορούσε να του επιτρέψει να διεκδικήσει τα χρήματα ή κάποια μορφή αποζημίωσης.

Προς το παρόν, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τον κληρονόμο να αναζητά ένα πιθανό νομικό παράθυρο που θα μπορούσε να μετατρέψει την χαμένη περιουσία σε πραγματικά χρήματα.

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