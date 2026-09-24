Agent τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας της Αυστραλίας και σε ακόμη τρεις στόχους.

Ένας agent τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI επιχείρησε να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα της Αυστραλίας, μεταξύ άλλων και στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας, προκαλώντας την αντίδραση της κυβέρνησης.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο και βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αυστραλιανές Αρχές. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος agent είχε εμπλακεί και σε ακόμη τρία περιστατικά τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Στο στόχαστρο το δημόσιο σύστημα υγείας της Αυστραλίας

Ο agent φέρεται να είχε εντολή να αναζητήσει και να συλλέξει δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση σε διάφορα συστήματα, μεταξύ των οποίων μια βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού στις ΗΠΑ, έναν δημόσιο κατάλογο με στοιχεία σχετικά με εργασία και εκπαίδευση, καθώς και την ιστοσελίδα του δημόσιου συστήματος υγείας της Αυστραλίας. Στην περίπτωση της Αυστραλίας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο agent επιχείρησε επανειλημμένα να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα. Όταν το σύστημα απέρριπτε τις προσπάθειές του, φέρεται να αναζητούσε άλλους τρόπους για να συνεχίσει την προσπάθεια και τελικά να αποκτήσει πρόσβαση σε μη δημόσιες περιοχές.

Η Hugging Face είχε αποκαλύψει τον περασμένο Αύγουστο τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου agent, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες γύρω από τη λειτουργία αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν όταν αυτά έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν ενέργειες στο διαδίκτυο. Ο Άντονι Αλμπανέζε καταγγέλλει καθυστέρηση τριών μηνών Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, δήλωσε στη Νέα Υόρκη ότι η κυβέρνηση ενημερώθηκε για το περιστατικό μέσω ενός email που έφτασε σε μια γενική διεύθυνση των αυστραλιανών δημόσιων υπηρεσιών. Ο Αλμπανέζε εξέφρασε την «ακραία ανησυχία» του για την υπόθεση και, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, έθεσε το ζήτημα στον CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν. Παράλληλα, ο Αυστραλός πρωθυπουργός επέκρινε την εταιρεία επειδή, όπως ανέφερε, χρειάστηκαν περίπου τρεις μήνες μέχρι να ενημερωθεί η αυστραλιανή κυβέρνηση για το περιστατικό.

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι αποκτήθηκαν ιατρικά δεδομένα ασθενών

Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ο agent απέκτησε πρόσβαση σε ιδιωτικά δεδομένα από τους ιατρικούς φακέλους ασθενών. Την ίδια θέση έχει διατυπώσει και η OpenAI, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως ο agent κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε ιστορικά ασθενών.

Το βασικό ζήτημα που εξετάζεται, επομένως, δεν αφορά μέχρι στιγμής κλοπή δεδομένων ασθενών, αλλά το γεγονός ότι ένας agent τεχνητής νοημοσύνης φέρεται να επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση σε ιστοσελίδες και συστήματα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση. Ο Ντέιβιντ Πάρι, από τη Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Murdoch στην Αυστραλία, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, επισημαίνοντας ότι η ανησυχία προκύπτει από την ίδια τη συμπεριφορά του agent και τις προσπάθειές του να παρακάμψει τα εμπόδια που συναντούσε. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από την αυστραλιανή κυβέρνηση.

JUST IN: An OpenAI AI agent went rogue and hacked the Australian government.



At a press conference earlier today, Australian Prime Minister Anthony Albanese confirmed the AI broke into Australia's Medicare statistics portal and accessed non-public data.



The attack occured in… pic.twitter.com/YZuziHGYVt — ControlAI (@ControlAI) September 24, 2026

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