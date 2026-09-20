Πριν από 160 χρόνια έφεραν πέστροφες για σπορ στην Τασμανία: Τώρα χτίζουν φράγματα για να εμποδίσουν την απειλή

Πριν από 162 χρόνια, η πέστροφα έφτασε στην Τασμανία από την Αγγλία για την αθλητική αλιεία. Σήμερα, ένα μικροσκοπικό ντόπιο ψάρι απειλείται από την εξάπλωσή της εκεί.

Περισσότερα από 160 χρόνια μετά την εισαγωγή της ευρωπαϊκής καφέ πέστροφας από την Αγγλία στην Τασμανία για την ανάπτυξη της αθλητικής αλιείας, οι προσπάθειες των επιστημόνων έχουν πλέον έναν διαφορετικό στόχο: να προστατεύσουν ένα από τα πιο απειλούμενα ενδημικά ψάρια του νησιού.

Πρόκειται για το Swan galaxias (Galaxias fontanus), ένα μικρό ψάρι του γλυκού νερού χωρίς λέπια, που συναντάται αποκλειστικά στην ανατολική Τασμανία, και ο πληθυσμός του υπολογίζεται σήμερα σε μόλις 6.000. Το είδος επιβιώνει κυρίως σε μικρά ρυάκια που βρίσκονται ψηλά στις λεκάνες απορροής ποταμών. Εκεί, φυσικά εμπόδια, όπως οι καταρράκτες, έχουν λειτουργήσει ως προστατευτικό φράγμα απέναντι στις πέστροφες. Ωστόσο, η ξηρασία και οι ξαφνικές πλημμύρες μπορούν να διαταράξουν αυτά τα απομονωμένα οικοσυστήματα, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στους τελευταίους πληθυσμούς.

Η πέστροφα που έφτασε από την Αγγλία

Η ιστορία ξεκινά το 1864, όταν οργανώσεις που προωθούσαν την εισαγωγή νέων ειδών έφεραν στην Τασμανία αυγά ευρωπαϊκής καφέ πέστροφας (Salmo trutta) από την Αγγλία. Τα αυγά ταξίδεψαν με το πλοίο Norfolk και η προσπάθεια αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη για την αθλητική αλιεία, καθώς με τα χρόνια, η Τασμανία εξελίχθηκε σε διεθνή προορισμό για το ψάρεμα με μύγα.

Η εξάπλωση της πέστροφας, όμως, είχε σημαντικές συνέπειες για την τοπική πανίδα, με τα ψάρια να εξαπλώνονται γρήγορα στα συστήματα γλυκού νερού του νησιού, τρεφόμενα με μικρότερα ντόπια είδη, τα ανταγωνίζονταν για τροφή και βιότοπο. Το Swan galaxias, που φτάνει μόλις τα 10 έως 13 εκατοστά, εξαφανίστηκε σταδιακά από τις χαμηλότερες και μεσαίες περιοχές αρκετών ποταμών όπου ζούσε παλαιότερα.

Τεχνητά φράγματα για να σωθεί το είδος

Σήμερα, το είδος έχει περιοριστεί σε μικρά, απομονωμένα ρυάκια στις λεκάνες των ποταμών Swan και Macquarie. Οι φυσικοί καταρράκτες έχουν λειτουργήσει ως ένα είδος ασπίδας, εμποδίζοντας τις πέστροφες να φτάσουν στους τελευταίους βιότοπους του galaxias. Οι ομάδες προστασίας προσπαθούν τώρα να δημιουργήσουν αντίστοιχη προστασία και με τεχνητά φράγματα, καθώς ερευνητές και ειδικοί των υπηρεσιών αλιείας μελετούν τα δίκτυα των ρυακιών, αναζητώντας σημεία όπου μπορούν να δημιουργηθούν νέοι ασφαλείς βιότοποι για το ενδημικό ψάρι.

Τα φράγματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να εμποδίζουν τις καφέ πέστροφες να κινηθούν και να φτάσουν στις περιοχές αναπαραγωγής του galaxias. Αν κάποια πέστροφα καταφέρει να περάσει, οι ομάδες πεδίου χρησιμοποιούν ηλεκτραλιεία για να την απομακρύνουν. Μόλις επιβεβαιωθεί ότι ένα τμήμα του ρυακιού είναι απαλλαγμένο από πέστροφες, μεταφέρονται εκεί μικρές ομάδες galaxias από υγιείς πληθυσμούς.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότεροι, ανεξάρτητοι πληθυσμοί, ώστε μια ξηρασία, μια πλημμύρα ή κάποιο άλλο μεμονωμένο περιστατικό να μην μπορεί να αφανίσει ολόκληρο το είδος. Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί εννέα νέοι πληθυσμοί σε διαφορετικά σημεία της ανατολικής Τασμανίας, μεταξύ άλλων στα Upper Blue Tier Creek, Rocka Rivulet και Green Tier Creek.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ