Το ξέσπασμα του πατέρα της Καρολάιν για Μπάμπη Αναγνωστόπουλο: «Τον μισώ, τον μισώ μέσα από την ψυχή μου γιατί είναι δειλός»

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Καρολάιν, ο πατέρας της μιλά για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, την εγγονή του Λυδία και τις αναμνήσεις από την κόρη του.

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά, ο πατέρας της, Ντέιβιντ Κράουτς, μίλησε για την κόρη του, την εγγονή του Λυδία και τα συναισθήματά του για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρθηκε στην Καρολάιν, στις αναμνήσεις που διατηρεί από τη ζωή τους στην Αλόννησο, αλλά και στη ζωή της 6χρονης σήμερα Λυδίας στις Φιλιππίνες.

«Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές Με Τη Ζήνα» στο STAR, ο πατέρας της Καρολάιν εξέφρασε την οργή του για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία της κόρης του. «Τον μισώ. Τον μισώ μέσα από την ψυχή μου γιατί είναι δειλός. Είναι ένα ανθρωπάκι. Δεν είναι πολύ μεγαλόσωμος και δεν μπορούσε καν να αντιμετωπίσει την Καρολάιν πρόσωπο με πρόσωπο. Έπρεπε να περιμένει να κοιμηθεί πριν βάλει το μαξιλάρι στο κεφάλι της», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έκανε λόγο για έναν άνθρωπο «αδύναμο και ναρκισσιστή», ενώ αναφέρθηκε και στην απόφαση του Αναγνωστόπουλου να σπουδάσει Νομική. Όπως θυμάται, πριν αποκαλυφθεί η αλήθεια για τη δολοφονία της Καρολάιν, είχε διαφορετική εικόνα για τον Αναγνωστόπουλο. «Όταν τον γνώρισα νόμιζα ότι ήταν μια χαρά. Ήταν ήσυχος, ξέρετε. Ντροπαλός. Μου άρεσε, τον συμπάθησα, πραγματικά», ανέφερε.

Οι αναμνήσεις με την κόρη του και η ζωή της Λυδίας στις Φιλιππίνες

Ο Ντέιβιντ Κράουτς μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την κόρη του και τις στιγμές που έζησαν μαζί στην Αλόννησο. «Για εμένα η Καρολάιν ήταν η τέλεια κόρη. Ήταν το κέντρο του κόσμου για εμένα», είπε. Αναφέρθηκε στις κοινές τους συνήθειες, όπως τα ταξίδια στον Βόλο για τον ορθοδοντικό, αλλά και τις επισκέψεις τους στο pet shop για τα ζώα της Καρολάιν. Στη συνέχεια πήγαιναν στην προβλήτα του λιμανιού του Βόλου και, όπως περιγράφει, έφτιαχναν ιστορίες για τους ανθρώπους που έβλεπαν. «Περνούσαμε καλά οι δυο μας. Μόνο οι δυο μας. Ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Κάναμε φοβερή παρέα», ανέφερε.

Η εγγονή του, Λυδία, είναι σήμερα έξι ετών και ζει στις Φιλιππίνες μαζί με τη γιαγιά της, Σούζαν. «Είναι ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι», είπε ο Ντέιβιντ Κράουτς, περιγράφοντας τη ζωή της μικρής, η οποία πηγαίνει σχολείο και μεγαλώνει μαζί με τη γιαγιά της. Όπως ανέφερε, η Λυδία δεν γνωρίζει ακόμη τι συνέβη στη μητέρα της. «Η Λυδία δεν ξέρει για τη μητέρα της, δεν γνωρίζει ότι δολοφονήθηκε από κάποιον ψυχοπαθή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αρκετά μεγάλη για να γνωρίσει τον πατέρα της και αν ποτέ θα τον συναντήσει», είπε. Ο ίδιος εκτιμά ότι όταν μεγαλώσει, η εγγονή του θα αναζητήσει απαντήσεις για τη μητέρα της και στη συνέχεια θα θελήσει να μάθει τι συνέβη με τον πατέρα της. «Ίσως μια μέρα θα ρωτήσει πού είναι η μητέρα της, η πραγματική της μητέρα. Όταν ανακαλύψει πού είναι η μητέρα της, ίσως θα θέλει να μάθει τι συνέβη με τον πατέρα της», ανέφερε.

«Όταν βγει, εκείνη θα είναι γύρω στα 20»

Ο πατέρας της Καρολάιν αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η Λυδία να συναντήσει κάποια στιγμή τον πατέρα της. Ο ίδιος θεωρεί ότι, εφόσον ο Αναγνωστόπουλος αποφυλακιστεί στο μέλλον, η Λυδία θα είναι τότε περίπου 20 ετών. «Δεν θα τη συναντήσει ποτέ. Δηλαδή, αυτός θα μείνει στη φυλακή για πολύ καιρό, και όταν βγει, εκείνη θα είναι έφηβη ή 20 χρονών ή κάπου εκεί. Τώρα είναι 6, οπότε μάλλον θα είναι γύρω στα 20 κάτι. Άρα δεν θα τη συναντήσει ποτέ», είπε.

Ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρθηκε και στο ντοκιμαντέρ της Amazon Prime για την υπόθεση της Καρολάιν. Όπως είπε, θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι διατηρεί ζωντανή τη μνήμη της κόρης του, ενώ εκτίμησε ότι μπορεί να επηρεάσει και το ενδεχόμενο μελλοντικής αποφυλάκισης του Αναγνωστόπουλου. «Είναι υπέροχο για δύο λόγους: κρατά ζωντανή τη μνήμη της Καρολάιν, δεν θα την ξεχάσει κανείς και καθιστά πιο δύσκολο για τον δολοφόνο της να πάρει μια αναστολή», ανέφερε.

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