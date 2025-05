Η δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς: Το έγκλημα που συγκλόνισε και έγινε πρώτο θέμα και στο εξωτερικό (vid)

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει απ' το αποτρόπαιο έγκλημα, που συγκλόνισε το πανελλήνιο και έκανε ακόμα και τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά μέσα να μιλάνε γι΄αυτό.

Τη νύχτα της 11ης Μαΐου 2021, η Καρολάιν βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι του σπιτιού της στα Γλυκά Νερά, δίπλα στον σύζυγό της και το βρέφος τους. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος εμφανίστηκε αρχικά ως θύμα ληστείας, λέγοντας πως τρεις οπλισμένοι κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι και αφού δολοφόνησαν τον σκύλο τους, σκότωσαν την Καρολάιν όταν αντέδρασε για να προστατεύσει το παιδί τους.

Η Καρολάιν Κράουτς γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιουλίου 2001 και είχε βρετανική και φιλιππινέζικη καταγωγή. Μεγάλωσε στην Αλόννησο, όπου η οικογένειά της εγκαταστάθηκε όταν εκείνη ήταν 8 ετών. Στα 16 της, γνώρισε τον πιλότο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2019 στην Πορτογαλία.

Οι κινήσεις που «κάρφωσαν» τον δράστη και η πρωτοβουλία της αστυνομίας που τον... ξεσκέπασε

Παρά την αρχική εικόνα, οι αρχές παρατήρησαν ασυνέπειες στην κατάθεσή του. Η αφαίρεση της κάρτας μνήμης της κάμερας παρακολούθησης έγινε νωρίτερα από την ώρα της υποτιθέμενης εισβολής. Το βιομετρικό ρολόι της Καρολάιν έδειξε ότι η καρδιά της σταμάτησε στις 04:11, ενώ ο Αναγνωστόπουλος δήλωνε ότι το έγκλημα συνέβη αργότερα.

Στις 17 Ιουνίου 2021, η αστυνομία μετέφερε τον σύζυγο στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του μνημόσυνου της Καρολάιν στην Αλόννησο. Εκεί, μετά από πολύωρη ανάκριση και παρουσίαση των ψηφιακών ευρημάτων, ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του. Υποστήριξε ότι το έκανε λόγω έντασης στη σχέση τους, ενώ για την ψευδή σκηνοθεσία της ληστείας ανέφερε ότι ήθελε να προστατεύσει το παιδί τους.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο Αναγνωστόπουλος κατηγορήθηκε για:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Κακοποίηση ζώου

Ψευδή καταγγελία και κατάθεση

Στις 22 Ιουνίου 2021 κρίθηκε προφυλακιστέος. Στις 16 Μαΐου 2022, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία και επιπλέον 11 έτη και 6 μήνες για τα υπόλοιπα αδικήματα.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό ξεκίνησε στις 4 Απριλίου 2023. Το Εφετείο επικύρωσε ομόφωνα την πρωτόδικη απόφαση χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Ο διεθνής αντίκτυπος της υπόθεσης

Η βρετανική καταγωγή της Καρολάιν και η σπάνια φύση του εγκλήματος προσέλκυσαν το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Μέσα όπως το BBC, Sky News, The Guardian, Daily Mail, αλλά και αμερικανικά και γαλλικά ειδησεογραφικά δίκτυα ανέδειξαν την υπόθεση. Στις 19 Φεβρουαρίου 2022, το βρετανικό Channel 5 προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Caroline: The Murder That Fooled the World», εστιάζοντας στις λεπτομέρειες της εξιχνίασης.