Ιστορική πτήση για το Starship: Για πρώτη φορά σε τροχιά το διαστημόπλοιο της SpaceX – Τι σημαίνει για τη Σελήνη

Το Starship της SpaceX έφτασε για πρώτη φορά σε τροχιά, σε μια ιστορική δοκιμή που περιλαμβάνει την ανάπτυξη 26 δορυφόρων Starlink V3.

Μια ιστορική στιγμή για το πρόγραμμα Starship της SpaceX σημειώθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, καθώς το τεράστιο διαστημόπλοιο έφτασε για πρώτη φορά σε τροχιά γύρω από τη Γη. Η 14η δοκιμαστική πτήση του Starship απογειώθηκε από τις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Starbase του Τέξας, σε μια αποστολή που αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο φιλόδοξη δοκιμή του συστήματος.

Η επίτευξη τροχιάς ήρθε παρά το γεγονός ότι ένας από τους κινητήρες έκλεισε νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Παρά την αστοχία, το Starship συνέχισε την πτήση και κατάφερε να φτάσει σε τροχιά.

Για πρώτη φορά το Starship σε τροχιά

Το Starship και ο Super Heavy, συνολικού ύψους περίπου 124 μέτρων, απογειώθηκαν από το Starbase στο νότιο Τέξας. Οι προηγούμενες 13 πτήσεις του ολοκληρωμένου συστήματος είχαν πραγματοποιηθεί σε υποτροχιακές τροχιές. Η 14η πτήση ήταν η πρώτη κατά την οποία το Starship επιχείρησε να φτάσει σε πραγματική τροχιά γύρω από τη Γη. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, ένας κινητήρας σταμάτησε νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Παρά την απρόοπτη εξέλιξη, το σκάφος κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του και να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο ελιγμό για την είσοδό του σε τροχιά.

Ένα από τα βασικά ορόσημα της αποστολής είναι η ανάπτυξη 26 δορυφόρων Starlink V3. Πρόκειται για την πρώτη φορά που τέτοιοι δορυφόροι μεταφέρονται σε τροχιά με το Starship, σε μια δοκιμή που συνδέει άμεσα την εξέλιξη του τεράστιου πυραυλικού συστήματος με την επέκταση του δικτύου Starlink. Το σχέδιο της πτήσης προβλέπει περίπου έξι περιφορές γύρω από τη Γη πριν από την τελική επιστροφή του σκάφους στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η συνολική αποστολή έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει περίπου 10 ώρες. Ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή η αποστολή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Επομένως, η επίτευξη τροχιάς αποτελεί ήδη σημαντικό ορόσημο, αλλά απομένουν τα επόμενα κρίσιμα στάδια της δοκιμής.

Γιατί η πτήση είναι τόσο σημαντική

Το Starship έχει σχεδιαστεί ως ένα πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο σύστημα μεταφοράς με δυνατότητα να μεταφέρει πολύ μεγαλύτερα φορτία από τα σημερινά διαστημικά οχήματα και να χρησιμοποιηθεί σε αποστολές πέρα από την τροχιά της Γης. Η SpaceX συνδέει την ανάπτυξή του με την επέκταση του Starlink, αλλά και με μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και, μακροπρόθεσμα, στον Άρη. Η NASA έχει επιλέξει το Starship ως το σύστημα προσελήνωσης που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα Artemis για τη μεταφορά αστροναυτών στη σεληνιακή επιφάνεια.

Η σημερινή επίτευξη τροχιάς δεν σημαίνει ότι το Starship έχει ολοκληρώσει όλα τα απαιτούμενα βήματα για αυτές τις αποστολές. Αποτελεί όμως ένα κρίσιμο τεχνικό ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά το σκάφος πέρασε από τις προηγούμενες υποτροχιακές δοκιμές σε πραγματική τροχιακή πτήση. Μετά την είσοδο σε τροχιά, το Starship καλείται να ολοκληρώσει τα επόμενα στάδια της αποστολής, μεταξύ άλλων την ανάπτυξη των δορυφόρων και την επιστροφή του στον Ειρηνικό. Η SpaceX δεν επιχειρεί σε αυτή την πτήση την ανάκτηση του ίδιου του Starship. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι τα δύο βασικά τμήματα του συστήματος να μπορούν να επιστρέφουν και να επαναχρησιμοποιούνται, περιορίζοντας σημαντικά το κόστος των διαστημικών εκτοξεύσεων.

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